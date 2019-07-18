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Сделки M&A в Беларуси усложняются, их сумма растет – эксперт

19.07.2019 07:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сделки M&A в Беларуси в последние годы усложняются, их средняя сумма пока остается небольшой, но заметен тренд к ее росту. Об этом в интервью агентству ПраймПресс сообщил партнер адвокатского бюро Sorainen Максим Сологуб.

Сделка M&A означает сделку, направленную на приобретение либо отчуждение бизнеса, в том числе сделки с акциями или долями в уставном фонде, сделки с имуществом, реорганизации в форме слияния или поглощения, сделки по созданию совместного предприятия и иные сделки.

Компания Sorainen наряду с рядом других компаний участвовала в исследование рынка M&A в Беларуси, которое основывалось на информации о 59 сделках за последние три года. Фактически подобных сделок было несколько больше, но они не фигурировали в исследовании, поскольку при предоставлении данных для исследования участники были ограничены требованиями конфиденциальности, адвокатской тайны, а также учитывался порог суммы сделки – от 500 тыс евро. Последнее исследование такого рода проводилось в 2010 г.


«Средняя цена сделок все еще сравнительно небольшая. В подавляющем большинстве транзакций сумма составляет до 10 млн долл. Если оглянуться на аналогичное исследование рынка за 2008-2009 гг, то заметно постепенное увеличение цены и количества сделок. Несмотря на несколько трудных экономических циклов, рынок продолжает развиваться, в том числе качественно: увеличивается число публикаций о транзакциях, растет культура ведения сделок, расширяется сфера активного M&A - особенно ярким примером стал IT-бизнес. Рынок также сохраняет потенциал роста, драйверами для которого могли бы стать дальнейшее улучшение делового климата и развитие диалога с ЕС, США и иными странами», - рассказал Сологуб.

Он также отметил, что крайне мало сделок совершается с государственными активами.

«Сделки становятся все более сложными и в части процесса, и в части документации - это положительная тенденция», - сказал эксперт.

В последние три года отраслями-лидерами по сделкам M&A выступали IT, производство продуктов питания, строительство и недвижимость, популярность среди инвесторов набирает ритейл, отметил Сологуб.
 
 
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Сделки M&A в Беларуси в последние годы усложняются, их средняя сумма пока остается небольшой, но заметен тренд к ее росту. Об этом в интервью...
 
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