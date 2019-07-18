В нынешнем июле отмечается значимое событие для Смолевичского района: исполняется 95 лет со дня создания района как административной единицы.

История района начинается с 17 июля 1924 года, когда в соответствии с постановлением 2-й сессии Центрального исполнительного комитета БССР 6-го созыва о ликвидации в Белорусской ССР старого административно-территориального деления Смолевичская волость была упразднена и на ее основе в составе Борисовского округа создан район с центром в Смолевичах.

В результате нового деления территория района заметно увеличилась. Например, только тогда еще в деревне Жодино уже насчитывалось 193 двора и 994 жителя. Несколько укрупнен был район, когда в скором времени упразднили Смиловичский район, часть его территорий была передана Смолевичам. В основном, это были леса местного значения Петровичского и Драчковского сельсоветов, а также урочища Побратимовка, Перетоки, Половиница, Белая Лужа, Чурилов Лес, Смыки, поселения Петровичи, Луково, Яски, Волма, Дехань, Задворье, Калюга, Уборки. В начале 30-х годов в районе проживало 55 тысяч человек.

Для исполнения народно-хозяйственных задач в 1924 году был создан Смолевичский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Съезд Советов стал высшим органом местной власти. Его избранниками являлись представили крестьян, небольшая группа местной интеллигенции, активисты Советской власти.

Первый райисполком возглавил А.И.Сморгович, в состав исполкома входили жители района Опаров, Волосевич, Юрасов, Матусевич. В районной администрации были созданы отделы коммунального и сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты.

Главными задачами местной власти в то время стали коллективизация сельского хозяйства, развитие промышленности, ликвидация безграмотности населения, становление системы здравоохранения, организация деятельности учреждений культуры и другие важные направления жизни местного населения. Создавался и строился фундамент для дальнейшего развития района.

За почти вековой путь Смолевичский район превратился в один из высокоразвитых регионов Республики Беларусь, на передовых позициях в области и стране находится сельскохозяйственная отрасль, огромный потенциал в развитии индустриальной отрасли, многое делается для улучшения условий в социальной сфере. Город Смолевичи является спутником белорусской столицы.

По сложившейся уже в наше время традиции День рождения Смолевичского района торжественно отмечается в начале сентября, когда празднуется День города Смолевичи.

Корр. «КС».