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«Не могу сказать, кто был за рулем». Суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП с микроавтобусом, перевозившим мясо
19.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд рассмотрел дело по резонансному ДТП, произошедшему в апреле на трассе М1: у Ford Transit, в котором перевозили мясо, на ходу лопнуло колесо – микроавтобус несколько раз перевернулся. Погиб 21-летний парень, его 23-летний знакомый получил серьезные травмы.
Место ДТП. Фото: @ssnmp_baranovichi
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«Не могу сказать, кто был за рулем». Суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП с микроавтобусом, перевозившим мясо
Суд рассмотрел дело по резонансному ДТП, произошедшему в апреле на трассе М1: у Ford Transit, в котором перевозили мясо, на ходу лопнуло колесо – микроавтобус несколько...
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