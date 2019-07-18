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Сергей Варивода: Он сказал поехали

19.07.2019 18:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сергей Варивода: Он сказал поехали

Льготы для инвалидов и многодетных при растаможке легковых автомобилей стимулируют «серый» ввоз.

       10 апреля 2019 года был подписан Указ №140 «О возмещении пошлин, налогов». Данный Указ предоставил лицам, имеющим инвалидность I или II группы, а также многодетным семьям 50% льготу на уплату таможенных пошлин при ввозе одного легкового автомобиля в течение года (срок исчисляется со дня предыдущего ввоза автомобиля с применением 50% льготы).

       Льгота распространяется на легковые автомобили, ввезенные с 13 апреля 2019 года и только в части уплаты таможенной пошлины. Уплата утилизационного сбора на ввозимые транспортные средства осуществляется данной категорией граждан в общем порядке.

       Автодилеры с момента появления Указа № 140 выражали обеспокоенность по поводу появления очевидного канала ввоза легковых автомобилей из-за пределов Таможенного союза «перекупами» через подставных лиц.

       Спрос на услугу растаможки через подставное лицо действительно появился и рынок уже сформировал тариф на оплату «посреднических услуг» - от $500.

       На данный момент доступны лишь данные статистики по май текущего года включительно. Однако уже майские данные настораживают. Если доля ввоза физическими лицами  «легковушек» из-за пределов Таможенного союза в 2018 году составила 7,53% всего импорта, январе-апреле текущего – около 7%, то уже в мае «неорганизованный ввоз» сразу подскочил до 17,7% (!).

       Похоже, что летние данные окажутся еще более впечатляющими.

       Рост «неорганизованного ввоза» не остался незамеченным для рынка продаж новых легковых автомобилей. Продажи дилеров Белорусской автомобильной ассоциации, объединяющей в своих рядах не только представителей иностранных, но и отечественных автопроизводителей, практически не растут с апреля. Видимо, совпадение.

       Автомобильный рынок «остывает». Былого роста нет и в ближайшие годы не будет. Июньский прирост продаж новых автомобилей в 16% кажется не так уж и плох, но на фоне 66% роста годом ранее выглядит бледно.

       Автодилеры и им сочувствующие, включая Минфин и Минпром, рискуют остаться без сладенького.

       Он сказал: «Поехали! Пока «халяву» не отменили». А и действительно, пойду престарелой матери «шенген» оформлять, коль жена плохо справилась…

 
 
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Льготы для инвалидов и многодетных при растаможке легковых автомобилей стимулируют «серый» ввоз.
 
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