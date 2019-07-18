Сергей Варивода: Он сказал поехали

Источник материала: Ежедневник





Льготы для инвалидов и многодетных при растаможке легковых автомобилей стимулируют «серый» ввоз.

10 апреля 2019 года был подписан Указ №140 «О возмещении пошлин, налогов». Данный Указ предоставил лицам, имеющим инвалидность I или II группы, а также многодетным семьям 50% льготу на уплату таможенных пошлин при ввозе одного легкового автомобиля в течение года (срок исчисляется со дня предыдущего ввоза автомобиля с применением 50% льготы).

Льгота распространяется на легковые автомобили, ввезенные с 13 апреля 2019 года и только в части уплаты таможенной пошлины. Уплата утилизационного сбора на ввозимые транспортные средства осуществляется данной категорией граждан в общем порядке.

Автодилеры с момента появления Указа № 140 выражали обеспокоенность по поводу появления очевидного канала ввоза легковых автомобилей из-за пределов Таможенного союза «перекупами» через подставных лиц.

Спрос на услугу растаможки через подставное лицо действительно появился и рынок уже сформировал тариф на оплату «посреднических услуг» - от $500.

На данный момент доступны лишь данные статистики по май текущего года включительно. Однако уже майские данные настораживают. Если доля ввоза физическими лицами «легковушек» из-за пределов Таможенного союза в 2018 году составила 7,53% всего импорта, январе-апреле текущего – около 7%, то уже в мае «неорганизованный ввоз» сразу подскочил до 17,7% (!).

Похоже, что летние данные окажутся еще более впечатляющими.

Рост «неорганизованного ввоза» не остался незамеченным для рынка продаж новых легковых автомобилей. Продажи дилеров Белорусской автомобильной ассоциации, объединяющей в своих рядах не только представителей иностранных, но и отечественных автопроизводителей, практически не растут с апреля. Видимо, совпадение.

Автомобильный рынок «остывает». Былого роста нет и в ближайшие годы не будет. Июньский прирост продаж новых автомобилей в 16% кажется не так уж и плох, но на фоне 66% роста годом ранее выглядит бледно.

Автодилеры и им сочувствующие, включая Минфин и Минпром, рискуют остаться без сладенького.

Он сказал: «Поехали! Пока «халяву» не отменили». А и действительно, пойду престарелой матери «шенген» оформлять, коль жена плохо справилась…