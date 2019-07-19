Встреча с мэром, этнофестиваль и велоквест. Как провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте можно задать свой вопрос председателю горисполкома Александру Рогачуку, отдохнуть на этнофестивале или покрутить педали с участниками велоквеста.





Что: Встреча с мэром

Где: ДК Профсоюзов

Когда: 20 июля 12.00

В субботу председатель Брестского горисполкома проведет встречу с жителями города. Помимо главы города, в ДК также соберутся представители депутатского корпуса, жилищно-коммунального хозяйства и других городских служб.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Денис Васильков

Что: Этнофестиваль

Где: агрогородок Луково, Малоритский район

Когда: 20 июля

В субботу в агрогородке Луковод пройдет этнофестиваль. В программе прогулки по траве, купание в озере, концерт фольк-ансамблей, дискуссии с писателями, поэтами, краеведами, фудкорты, детский городок, sup-серфинг и фейерверк. Подробности и схема проезда по ссылке .





Что: Велоквест

Где: Брест, Лейтенанта Рябцева, 54.

Когда: 21 июля в 11.00

В это воскресенье брестские спасатели приглашают на велоквест, который приурочен ко Дню пожарной службы и тысячелетию Бреста. Команде из пяти человек нужно будет пройти 12 игровых уровней и пройти 32 км дистанции. На финише участникам вручат призы. Для регистрации нужно отправить заявку на адрес: propaganda. brest@mail.ru с пометкой «Велоквест». В письме указать название команды, количество участников, их имена, фамилии, возраст и контактный телефон.