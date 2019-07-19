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Встреча с мэром, этнофестиваль и велоквест. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте можно задать свой вопрос председателю горисполкома Александру Рогачуку, отдохнуть на этнофестивале или покрутить педали с участниками велоквеста.
Что: Встреча с мэром
Где: ДК Профсоюзов
Когда: 20 июля 12.00
В субботу председатель Брестского горисполкома проведет встречу с жителями города. Помимо главы города, в ДК также соберутся представители депутатского корпуса, жилищно-коммунального хозяйства и других городских служб.
Что: Этнофестиваль
Где: агрогородок Луково, Малоритский район
Когда: 20 июля
В субботу в агрогородке Луковод пройдет этнофестиваль. В программе прогулки по траве, купание в озере, концерт фольк-ансамблей, дискуссии с писателями, поэтами, краеведами, фудкорты, детский городок, sup-серфинг и фейерверк. Подробности и схема проезда по
Что: Велоквест
Где: Брест, Лейтенанта Рябцева, 54.
Когда: 21 июля в 11.00
В это воскресенье брестские спасатели приглашают на велоквест, который приурочен ко Дню пожарной службы и тысячелетию Бреста. Команде из пяти человек нужно будет пройти 12 игровых уровней и пройти 32 км дистанции. На финише участникам вручат призы. Для регистрации нужно отправить заявку на адрес: propaganda. brest@mail.ru с пометкой «Велоквест». В письме указать название команды, количество участников, их имена, фамилии, возраст и контактный телефон.
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В предстоящие выходные в Бресте можно задать свой вопрос председателю горисполкома Александру Рогачуку, отдохнуть на этнофестивале или покрутить педали с...
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