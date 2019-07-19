







Эхо Москвы протест против мусорной свалки в Ликино-Дулево, завершившийся жесткими задержаниями. Виктор Шендерович прокомментировал напротест против мусорной свалки в Ликино-Дулево, завершившийся жесткими задержаниями.





— За кого голосовали все эти люди, которые сейчас стонут? Откуда взялись эти учительницы, которые фальсифицировали документы все. Все «карусели» кто делал? Кто это все терпел? Сколько их было на митингах протеста до этого?





700 человек собирается на Трубной. 700-800. Одни и те же люди, которые видят связь между честными выборами, между демократическими процедурами и вот этой вонью под носом. Этими свалками. Этим насилием. Этой онкологией. То, что делают силовики. Люди не видят связи. Поэтому 700 человек выходит за честные выборы.





Поэтому власть будет, и сколько-то человек выходит в очередной раз, когда подложным образом выбирают и Путина, и думу, выбирают в кавычках. Никто никого не выбирает. Назначают. Совершенно цинично. И все понимают, что воровство. Но не понимают, что это прямо связано с будущей свалкой, с будущим мордобоем. С будущим беспределом, будущей нищетой. С этими больницами, куда надо со своими бинтами приезжать. С этой социальной сферой…









Не видят люди связи. Я лет 15 назад вспоминал этих аборигенов австралийских, которые были обнаружены в 20-м веке, племя, которое не видело связи между половым актом и деторождением. Ну так мирно жили себе. Сначала у них что-то вспухает и какое-то желание возникает внизу. А потом чего-то рождается.





Они не видели связи. И так вот сначала, и мы тоже, извини, суем что ни попадя туда, а потом — опа – новая власть, которая нас метелит, давит и так далее. Люди не видят связи. Для того чтобы люди видели связь, есть такая вещь как СМИ и так далее. Образование. Нас специально первым делом, что сделал 20 лет – нас всех выбросил вон с большой аудитории. В маленькую, чтобы мы тут в закутке разговаривали. А не на канале НТВ.





И на нас власть может позволить себе класть с прибором. Потому что мы ниже погрешности.



