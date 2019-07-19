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Более 310 лесонарушителей привлекли к ответственности в I полугодии благодаря фотоловушкам
20.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более 310 лесонарушителей лесного законодательства привлечены к ответственности в первом полугодии 2019 года благодаря фотоловушкам, сообщили
«Государственная лесная охрана продолжает бороться с нарушителями лесного и природоохранного законодательства. Одним из наиболее эффективных методов является использование средств фото- и видеофиксации на территории лесного фонда. Так, только за прошедшее полугодие с помощью фотоловушек к ответственности было привлечено 313 нарушителей», — отметили в министерстве.
Больше всего нарушителей (87) камеры помогли выявить в Гомельской области.
По информации Минлесхоза, каждый третий нарушитель (108) был привлечен за несоблюдение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках. Нередко граждане привлекались к ответственности также за загрязнение леса (62 случая), нарушение правил заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений (60 случаев).
В пресс-службе отметили, что за последний месяц лесхозы дополнительно закупили 83 средства фото- и видеофиксации. Таким образом, на данный момент в лесном фонде установлено уже 720 фотоловушек. Работа по закупке и установке камер продолжается.
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Более 310 лесонарушителей лесного законодательства привлечены к ответственности в первом полугодии 2019 года благодаря фотоловушкам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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