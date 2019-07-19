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Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

20.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

На Августовском канале в районе шлюза Домбровка уже в девятый раз проходит веломарафон «Суседзі».

 С самого утра начали прибывать велосипедисты: те, кто занимается этим спортом почти профессионально, и просто любители. Так что к моменту старта количество зарегистрировавшихся участников превысило 700 человек. Впервые в гродненском соревновании приняли участие гости из Венгрии. Они сразу замахнулись на марафон, то есть 70-километровую дистанцию.

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

Также участникам предлагались полумарафон — около 40 километров, 7-километровый мини-марафон, новинка этого года — 23-километровый фит-марафон и традиционный детский с дистанцией примерно 100 метров. В нынешнем году с учетом разных дистанций и возрастных групп участники разыграют 84 медали.

География «Суседзей-2019» охватила шесть стран. Помимо Венгрии, это, конечно, Беларусь, причем не только Гродненщина, но и другие регионы, а также Россия, Литва, Латвия и Польша. Что примечательно, нынешний марафон побил рекорды по количеству иностранных участников – более 100 человек.

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

Среди них – гости из Белостока, представители «Клуба шальных велосипедистов». На «Суседзях» они не впервые. Эдмунд Лапуть, к примеру, участвует уже третий раз. 71-летний мужчина решил проехать полумарафон.

– На велосипеде езжу от весны до осени, обычно в сезон накручиваю примерно 8 тысяч километров. Возле Белостока есть хорошие велодорожки, в основном езжу там. Также участвую в соревнованиях, — поделился Эдмунд Лапуть. – А мой друг Андрей много лет выходил на беговые марафоны, сейчас помимо них принимает участие в велосипедных соревнованиях. За сезон обычно получается побывать на 25 – 30 соревнованиях. Это намного лучше, чем просто сидеть дома. Тем более, приехать сюда, к вам, было очень просто. Границу мы пересекали в пункте пропуска «Лесная – Рудавка», и визы нам не нужны.

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

Ну а самыми первыми свою дистанцию на велосипедах, самокатах и беговелах преодолели малыши, активно поддерживаемые родителями и просто зрителями. Ведь многие из них только в этом сезоне начали осваивать самый экологичный транспорт. Малышка Лия — уж точно. Этому очарованию всего два годика. А вот Алиса Пестюк немного старше – ей уже три года. Беря пример с папы Александра, она также активно осваивает велосипед. Говорит, ей на соревнованиях понравилось. Так что в будущем году тоже хочет принимать участие. Александр, поддерживая дочурку, готовился к более серьезной дистанции – полумарафону. В минувшем году в своей категории он стал пятым, в этом надеется войти в тройку лидеров. В прошлом он – чемпион Советского Союза среди юниоров, входил в сборную БССР. Сейчас принимает участие в велосоревнованиях среди любителей.

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

Уже на финише мини-марафона мы заметили семью Федотовых. Здесь их встречала мама Оксана, дистанцию проехали 9-летний Глеб, а следом, как группа поддержки, – папа Александр с малышкой Алисой в детском кресле. Оксана улыбается: когда-то и Глеб ездил вместе с ней в таком кресле, потом участвовал в детском заезде. Сейчас вырос и уже принимает участие в мини-марафоне. В будущем году семья рассчитывает выступать в полном составе: Алиса активно осваивает беговел, а через год ее можно будет увидеть на старте детского заезда. У Федотовых это увлечение – семейное. Александр, к тому же, один из организаторов веломарафона «Суседзі». Своим примером он увлекает спортом не только детей, но и всех знакомых.

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

– Наш марафон рассчитан на семьи, велолюбителей. Участвуют в нем как совсем малыши, так и люди пенсионного возраста. Есть дистанции, которые могут с легкостью (или не совсем с легкостью) преодолевать дети. Для взрослых – более серьезные маршруты, — рассказал Александр. – Каждый год они немного изменяются, поэтому интересны даже постоянным участникам. Главное для нас — чтобы велолюбители с любым уровнем подготовки могли выбрать что-то для себя. Места здесь хорошие, живописные. Даже если едешь медленно, можно просто наслаждаться природой.

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

Оксана же особенно рада появлению 23-километровой дистанции. Как постоянный участник «Суседзей», она уже давно «выросла» из мини-марафона, а вот на полумарафон замахиваться не решалась. Новый маршрут – как раз то, что нужно. Он стал прекрасным промежуточным звеном между мини-марафоном и полумарафоном.

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

7-километровый маршрут чаще всего выбирают дети и подростки. Среди тех, кто преодолевал его, — 9-летний Владислав Леонтьев из Калининграда.

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

– Я люблю спорт, занимаюсь триатлоном, плаванием. Принимал участие в велосоревнованиях в Калининграде, а также Польше, Литве. В Беларуси – впервые. Очень понравилось здесь. Трасса вначале легкая, а потом усложняется. Даже немного экстремальная ближе к финишу. Но это интересно, — поделился впечатлениями Владислав.

Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале
Шесть стран, более 700 участников и пять маршрутов от 100 метров до 70 километров на выбор. Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале

В целом же абсолютно все маршруты оказались востребованными. Максимальное количество участников – более 300 человек – вышли на старт полумарафона. Немало любителей велоспорта предпочли новый маршрут — фит-марафон. Его преодолевали почти 140 человек. Так что решение о включении в программу именно такой дистанции оказалось очень кстати.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/
 
 
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На Августовском канале в районе шлюза Домбровка уже в девятый раз проходит веломарафон «Суседзі».  С самого утра начали прибывать велосипедисты: те, кто...
 
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