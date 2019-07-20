В России ждут от новой украинской Рады смягчения языковой политики

Источник материала: Интерфакс

В российском парламенте надеются, что Верховная Рада Украины нового созыва примет поправки в закон о языке, поскольку большая часть украинцев считает русский язык своим родным, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если этот абсолютно недемократичный закон по статусу украинского языка останется без изменений, к сожалению, он будет только работать на децентрализацию Украины. Он может даже породить сепаратистские настроения, потому что большая часть населениям прекрасно говорит на русском и считает его родным языком", - сказал Джабаров "Интерфаксу".

По его мнению, если закон о языке не претерпит изменений, "к сожалению, перспектив улучшения ситуации на юго-востоке Украины мало, ведь вся проблема там началась именно с языка".

Как отметил Джабаров, в России понимают, что пока новый президент Украины Владимир Зеленский "связан по рукам и ногам", однако после выборов, в случае победы его партии, он может получить больше свободы для принятия решений.

"Если он готов к улучшению отношений с нашей страной, мы только будем приветствовать и готовы. Если этого не произойдёт, будем сожалеть", - сказал сенатор.

По его словам, тенденция такова, что партия Зеленского "Слуга народа" по итогам выборов "наберёт больше всех". Второе же место Джабаров прогнозирует партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко).

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля, а прежний президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая - за несколько дней до ухода с поста. За нарушение закона предусматриваются штрафы, однако нормы об административной ответственности начнут действовать через три года.

Источники газеты "Известия" ранее сообщали, что команда Зеленского после парламентских выборов 21 июля планирует "смягчить языковую политику и фасадно расширить права русского и других языков".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины пройдут в воскресенье, 21 июля.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готов поддержать почти каждый второй из тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают 5-процентный проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность" (Петр Порошенко), ВО "Батькивщина" (Юлия Тимошенко) и партия "Голос" (Святослав Вакарчук).