Российский боец UFC Олейник попал в больницу после поражения в поединке на турнире в США

Источник материала: Интерфакс

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник оказался в одной из клиник Сан-Антонио (США) после проигранного американцу Уолту Харрису поединка на турнире UFC, написал в твиттере журналист Ариэль Хельвани.

По его словам, есть подозрение, что россиянин порвал крестообразные связки.

Поединок Олейника против Харриса прошел в ночь на воскресенье по московскому времени и завершился уже на 12-й секунде первого раунда: боец из США нокаутировал россиянина.

На счету 42-летнего Олейника в карьере 57 побед (из них восемь - нокаутом) и 13 поражений (семь - нокаутом). Что касается 36-летнего Харриса, у него 13 побед (все - нокаутом) и семь поражений (два - нокаутом).