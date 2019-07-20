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Российский боец UFC Олейник попал в больницу после поражения в поединке на турнире в США

21.07.2019 12:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник оказался в одной из клиник Сан-Антонио (США) после проигранного американцу Уолту Харрису поединка на турнире UFC, написал в твиттере журналист Ариэль Хельвани.

По его словам, есть подозрение, что россиянин порвал крестообразные связки.

Поединок Олейника против Харриса прошел в ночь на воскресенье по московскому времени и завершился уже на 12-й секунде первого раунда: боец из США нокаутировал россиянина.

На счету 42-летнего Олейника в карьере 57 побед (из них восемь - нокаутом) и 13 поражений (семь - нокаутом). Что касается 36-летнего Харриса, у него 13 побед (все - нокаутом) и семь поражений (два - нокаутом).

 
 
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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник оказался в одной из клиник Сан-Антонио (США) после проигранного американцу Уолту Харрису поединка на турнире UFC,...
 
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