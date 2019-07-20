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Десятки рейсов были отменены или задержаны в московских аэропортах в воскресенье
Источник материала: Интерфакс
В трех столичных аэропортах на прилет и на вылет задерживались 24 рейса и отменено четыре рейса, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
Согласно информации сервиса, в аэропорту "Внуково" на прилет задержано 11 рейсов, на прибытие отменен один рейс.
В "Домодедово" задерживаются девять рейсов на прибытие, отменено два вылетающих рейса и один прибывающий рейс.
Также, по данным онлайн-табло, в аэропорту "Шереметьево" задержано 4 рейса на прибытие.
Причины пока не сообщаются.
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В трех столичных аэропортах на прилет и на вылет задерживались 24 рейса и отменено четыре рейса, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". Согласно информации...
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