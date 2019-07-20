Десятки рейсов были отменены или задержаны в московских аэропортах в воскресенье

Источник материала: Интерфакс

В трех столичных аэропортах на прилет и на вылет задерживались 24 рейса и отменено четыре рейса, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Согласно информации сервиса, в аэропорту "Внуково" на прилет задержано 11 рейсов, на прибытие отменен один рейс.

В "Домодедово" задерживаются девять рейсов на прибытие, отменено два вылетающих рейса и один прибывающий рейс.

Также, по данным онлайн-табло, в аэропорту "Шереметьево" задержано 4 рейса на прибытие.

Причины пока не сообщаются.