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Десятки рейсов были отменены или задержаны в московских аэропортах в воскресенье

21.07.2019 17:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В трех столичных аэропортах на прилет и на вылет задерживались 24 рейса и отменено четыре рейса, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Согласно информации сервиса, в аэропорту "Внуково" на прилет задержано 11 рейсов, на прибытие отменен один рейс.

В "Домодедово" задерживаются девять рейсов на прибытие, отменено два вылетающих рейса и один прибывающий рейс.

Также, по данным онлайн-табло, в аэропорту "Шереметьево" задержано 4 рейса на прибытие.

Причины пока не сообщаются.

 
 
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В трех столичных аэропортах на прилет и на вылет задерживались 24 рейса и отменено четыре рейса, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". Согласно информации...
 
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