Лукашенко призвал Евросоюз помочь Украине

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За происходящие на Украине события ответственность несет Евросоюз , заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

«Украина нуждается в поддержке. И потом, надо понимать, то Европейский союз несет всю полноту ответственности за то, что происходит в Украине. Европейский союз в свое время предложил Украине так называемую альтернативу: «Идите к нам». И Украина пошла и ориентируется на Европу,наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕврАзЭС. Поэтому Европейский союз сказал «А», должен сказать «Б», если уж откровенно говорить. Надо помочь украинскому народу», – отметил Лукашенко.

Андреа Викторин завершила свою миссию и покидает Минск. Президент поблагодарил дипломата за работу и отметил, что последние четыре года были наиболее результативными в отношениях Беларуси и Евросоюза.