ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко призвал Евросоюз помочь Украине

22.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За происходящие на Украине события ответственность несет Евросоюз, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

«Украина нуждается в поддержке. И потом, надо понимать, то Европейский союз несет всю полноту ответственности за то, что происходит в Украине. Европейский союз в свое время предложил Украине так называемую альтернативу: «Идите к нам». И Украина пошла и ориентируется на Европу,наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕврАзЭС. Поэтому Европейский союз сказал «А», должен сказать «Б», если уж откровенно говорить. Надо помочь украинскому народу», – отметил Лукашенко.

Андреа Викторин завершила свою миссию и покидает Минск. Президент поблагодарил дипломата за работу и отметил, что последние четыре года были наиболее результативными в отношениях Беларуси и Евросоюза.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За происходящие на Украине события ответственность несет Евросоюз, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 22.07.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика