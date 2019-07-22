В Гомеле жильцы дома попытались сделать свой двор чище, но кто-то написал жалобу в прокуратуру

Источник материала: Tut.by

В одном из дворов в центре Гомеля неопрятно одетые люди с загруженными вторсырьем тачками устроили сортировочную базу. Жители решили с этим бороться и установили забор с калиткой. Но не всем такое решение пришлось по нраву — кто-то написал жалобу в прокуратуру.





Летом 2014 года счастливые дольщики въехали в свое долгожданное жилье — дом № 14 по улице Ландышева. Центр города, удобная логистика, отличная планировка… Но через некоторое время новоселы поняли — не все так радужно. Их жизнь омрачали незваные гости, которые, по словам жильцов, сделали из их двора транзитную зону со всеми вытекающими последствиями.

— Вот там расположен приемный пункт вторсырья, а здесь — мусорные контейнеры. С интервалом 20 минут в течение всего дня, начиная с раннего утра, сюда через этот пролет ходили бомжеватого вида люди, после этого они возвращались таким же путем, по дороге выбрасывая то, что им не нужно, садились на скамейки у наших подъездов и сортировали свой мусор, спали тут, ели, пили, плевали, — вспоминают жители девятиэтажки.

Кроме этого, парковка возле дома была забита чужими авто — рядом две поликлиники, и посетители ставили во дворе ближайшей многоэтажки свои машины.

Жильцы решили сделать двор тупиковым, по согласованию с ЖЭУ скинулись и поставили небольшой забор из металлопрофиля и калитку с замком — во дворе сразу стало чище и спокойнее.

— Смотрите, как теперь у нас красиво. Мы установили за свой счет детскую площадку, озеленили придомовую территорию, но скоро мы снова можем всего этого лишиться, — вздыхают жильцы многоэтажки.





Дело в том, что в начале июля пронесся слух — кто-то из жильцов соседнего дома обратился в прокуратуру с требованием проверить законность строения.

— Суть жалобы в том, что забор стоит на газопроводе и в случае возникновения какой-либо аварийной ситуации он будет мешать проведению ремонтных работ. Но ведь мы все согласовали! Еще в январе приезжала комиссия в составе представителей различных ведомств — претензий ни у кого не было, — демонстрируют документы люди.



Фото: Елена Бычкова

— Тогда же мы обсудили с представителем межрайгаза, что в случае аварии или внештатной ситуации забор можно снести, он легкотипный, не капитальный, то есть никаких проблем с этим не будет. Мы даже бумагу подписали, что в случае чего претензий иметь не будем, — объясняют люди и все еще надеются, что их двор оставят в покое.

На днях они собираются на прием к прокурору города.