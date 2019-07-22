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Минобороны предупреждает о движении военной техники по дорогам четырех областей 23-24 июля

23.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минобороны предупреждает о движении военной техники по дорогам четырех областей 23-24 июля

На дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей 23-24 июля ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач в ходе проверки боевой готовности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Госавтоинспекция и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать ПДД. 

https://www.belta.by/

 
 
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На дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей 23-24 июля ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач в...
 
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