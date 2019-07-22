Какие мероприятия ждут брестчан на День города 2019

Источник материала: Виртуальный Брест

Перед вами - лишь часть мероприятий, которые будут в Бресте 27 и 28 июля 2019 года. Если что-то ещё появится, будем обновлять страницу. Пожалуйста учтите, что по другим датам (полная афиша) мероприятия размещаются всегда по ссылке .





фото - TUT.BY