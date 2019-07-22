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Какие мероприятия ждут брестчан на День города 2019

23.07.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Перед вами - лишь часть мероприятий, которые будут в Бресте 27 и 28 июля 2019 года. Если что-то ещё появится, будем обновлять страницу. Пожалуйста учтите, что по другим датам (полная афиша) мероприятия размещаются всегда по ссылке.

Какие мероприятия ждут брестчан на День города 2019

фото - TUT.BY

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 76
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  Перед вами - лишь часть мероприятий, которые будут в Бресте 27 и 28 июля 2019 года. Если что-то ещё появится, будем обновлять страницу. Пожалуйста учтите, что по другим...
 
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