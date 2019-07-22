|
Какие мероприятия ждут брестчан на День города 2019
23.07.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Перед вами - лишь часть мероприятий, которые будут в Бресте 27 и 28 июля 2019 года. Если что-то ещё появится, будем обновлять страницу. Пожалуйста учтите, что по другим датам (полная афиша)
фото - TUT.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед вами - лишь часть мероприятий, которые будут в Бресте 27 и 28 июля 2019 года. Если что-то ещё появится, будем обновлять страницу. Пожалуйста учтите, что по другим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)