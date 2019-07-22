Где фанатам «Русенборга» отдохнуть в Беларуси? 6 крутых локаций, которые лайкнул даже Бьорндален

Источник материала: Tut.by

Уле-Эйнар Бьорндален часто подчеркивает в интервью : Беларусь — очень классная страна, только рассказывать о ней иностранцам надо больше. SPORT.TUT.BY решил последовать совету биатлониста и подготовить для приезжих подборку любимых белорусских локаций Уле. Кстати, земляки Бьорндалена, которые приедут на матч БАТЭ — «Русенборг» , смогут затестить места из топа уже на этой неделе.

1. Минские парки

Если хотите влюбиться в Минск, как это сделал Уле-Эйнар, первым делом зацените чистоту нашей столицы.

— Город — в топе самых чистых городов, которые я знаю, — не раз говорил Бьорндален. — Здесь очень чисто. У вас хорошие парки. Для двухмиллионного города — это очень хорошо!

2. Экскурсия на "БЕЛАЗ"

Если вы готовы выехать за пределы Минска и увидеть самый большой в мире автомобиль, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, то отправляйтесь в Жодино и взбирайтесь на БелАЗ. Там уж точно почувствуете себя лилипутом из сказки. Прошлым летом что-то подобное испытал Бьорндален.

— Я знала, что эти автомобили огромные, но и представить себе не могла, что они настолько ОГРОМНЫЕ! Выглядит, как здоровенное здание перед тобой… на колёсах… и весом в 450 тонн. Было здорово прокатиться на этом монстре! — поделилась впечатлениями Дарья, выложив фото крохотного Уле на фоне махины.

3. Велодорожка

По мнению Бьорндалена, Минск — отличный город для туризма. Но если не знаете русского (для большинства фанов «Русенборга» это наверняка станет проблемой), водить машину в нашем двухмиллионнике будет сложно.

Так что оптимальный вариант — сменить транспорт на двухколесный велосипед. Тем более что минская велодорожка проходит по живописным местам и замечена в списке часто посещаемых локаций Домрачевой.

— Мой топ любимых мест столицы? Это велодорожка, минские парки, где часто бываем с Ксюшей, и Верхний город, который отличается неповторимой аурой и хранит исторические ценности. Именно там меня чаще всего и можно встретить, — дала подсказку поклонникам Дарья.

4. Полет на вертолете над Минском

Год назад Бьорндален в компании младшего брата и племянника полетал на вертолете над белорусской столицей. Судя по фото в соцсетях, норвежцам очень даже понравилось.

— Полет на вертолете вокруг Минска открыл окрестности города с высоты птичьего полёта. Было интересно.

5. Спорткомплекс «Раубичи»

Для иностранцев, которые любят спорт и Бьорндалена, побывать в Беларуси и не заглянуть в Раубичи — почти преступление. Именно там Уле и Даша готовились к сезону, еще будучи спортсменами, там же сражались на «Гонке легенд» и провожали Домрачеву из большого спорта.

В общем, отличное место, чтобы проникнуться биатлоном даже в межсезонье и оценить красоту белорусской природы. Бьорндален рекомендует!

6. Релакс в бане

После насыщенной программы самое время задуматься о релаксе и восстановлении сил. Что в данной ситуации предпочитают наши люди (и на что уже успели подсадить Бьорндалена)? Правильно, это баня.

— Знакомый и любимый всеми ритуал. Парная, берёзовые веники, медовый массаж, квас, тёплый чай и приятные беседы — не это ли лучшее восстановление? — задает риторический вопрос биатлонная чета.

И ведь не поспоришь. С легким паром!

Бонус: белорусские болота

Сам Уле, правда, пока так и не доехал до белорусских болот. Но места в Витебской области уже давно значатся в шорт-листе знаменитого норвежца. Если у вас больше двух дней на Беларусь, не поленитесь добраться до этой природной достопримечательности. В конце концов, не в каждой стране Европы есть такая роскошь.