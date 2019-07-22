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В Столбцовском районе при пожаре в собственном доме погибли пожилые супруги

23.07.2019 21:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три пожара зарегистрированы на Минщине в сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Смертельное возгорание случилось в Столбцовском районе.

В Столбцовском районе при пожаре в собственном доме погибли пожилые супруги

В деревне Перетоки загорелся жилой дом. В результате погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя жена. Еще один мужчина пострадал. Его госпитализировали. Причина пожара выясняется.

В Столбцовском районе при пожаре в собственном доме погибли пожилые супруги

Еще одна жертва огня на Борисовщине. Пожар возник в деревянном жилом доме в деревне Леонова. Сотрудники МЧС обнаружили в доме тело женщины.

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Новости Беларуси. Три пожара зарегистрированы на Минщине в сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Смертельное возгорание случилось в Столбцовском районе. ...
 
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