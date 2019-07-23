ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Билодед встретилась с Зеленским, Домрачева зависает с мужем. Обзор соцсетей

24.07.2019 08:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален зависают в Минске, Симона Халеп провела чемпионский парад в родном городе, Алина Загитова свинтила крышку на бутылке ногой в коньке, Виктория Азаренко съездила на отдых с личным фотографом, а Динара Алимбекова постреляла из боевого оружия. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодед, чемпионка мира и Европы, встретилась с главой Украины Владимиром Зеленским.

— Хочется поздравить господина президента за то, что нашел время и посетил базу олимпийской подготовки. […] Желаем вам терпения и удачи! Мы в вас верим, — таким текстом сопроводила фотографию Даша.

Также Билодед порадовала подписчиков в Instagram летним луком.

Олимпийские чемпионы по биатлону Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален зависают на улицах Минска «в прямом и переносном смысле», подчеркивает Домрачева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 19 Июл 2019 в 10:44 PDT

Россиянка Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, приняла участие во флешмобе #BottleCapChallenge со свинчиванием крышки на бутылке с питьевой водой. Примечательно, что Алина исполнила трюк в коньках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 16 Июл 2019 в 9:20 PDT

Победительница Уимблдона 2019 года румынка Симона Халеп проехала на чемпионском автобусе по улицам родного города Констанца. На площади, где была оборудована фан-зона, теннисистка представила людям трофей и спела гимн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Simona Halep (@simonahalep) 20 Июл 2019 в 8:50 PDT

Гимнастка Мелитина Станюта подписала фото ниже «Желтая пантера», а потом добавила:

— Лучше прожить год тигром, чем 100 лет овцой.

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова получила новую винтовку. Просит пожелать ей «подружиться и хорошо сработаться» с обновкой. Кроме того, Динара вместе с другими членами сборной Беларуси недавно постреляла из боевого оружия.

— Цели от 50 м до 700 м были поражены! — отметила Динара. — Хорошая разгрузка в выходной день. Спасибо за возможность попробовать навыки стрельбы из других орудий! Эмоции на год вперед.

Олимпийская чемпионка по лыжной акробатике Анна Гуськова сходила на концерты в Минске британской рок-группы Bring Me the Horizon (вместе с чемпионкой мира и подругой по команде Александрой Романовской) и американского коллектива Thirty Seconds to Mars. Вы ведь помните, что на одном из предыдущих выступлений «марсиан» Гуськова выбежала на сцену?

А тут, как видим, представлявшая сборную Беларуси по биатлону россиянка Надежда Писарева прогуливается вместе с новорожденными близняшками.

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя предлагает лайфхак для молодых мамочек о том, как научить детей уверенно ходить без поддержки. На видео ниже — Софья, дочь Саши.

В комментариях к видео Герасимени отметилась другая молодая мама Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 м. Марина воспитывает двух дочерей, младшей нет и года.

— Такие поводочки есть для детей! Наша Саша (старшая дочь Марины. — Прим.ред.) в таком ходила, — написала Арзамасова, а сама опубликовала фото из Венеции.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после Уимблдона предпочла отдохнуть на родине — в Одессе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elina Svitolina

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Азаренко съездила на отдых с личным фотографом, а Динара Алимбекова постреляла из боевого оружия. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика