Билодед встретилась с Зеленским, Домрачева зависает с мужем. Обзор соцсетей

Источник материала: Tut.by

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален зависают в Минске, Симона Халеп провела чемпионский парад в родном городе, Алина Загитова свинтила крышку на бутылке ногой в коньке, Виктория Азаренко съездила на отдых с личным фотографом, а Динара Алимбекова постреляла из боевого оружия. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодед, чемпионка мира и Европы, встретилась с главой Украины Владимиром Зеленским.

— Хочется поздравить господина президента за то, что нашел время и посетил базу олимпийской подготовки. […] Желаем вам терпения и удачи! Мы в вас верим, — таким текстом сопроводила фотографию Даша.

Также Билодед порадовала подписчиков в Instagram летним луком.

Олимпийские чемпионы по биатлону Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален зависают на улицах Минска «в прямом и переносном смысле», подчеркивает Домрачева.

Россиянка Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, приняла участие во флешмобе #BottleCapChallenge со свинчиванием крышки на бутылке с питьевой водой. Примечательно, что Алина исполнила трюк в коньках.

Победительница Уимблдона 2019 года румынка Симона Халеп проехала на чемпионском автобусе по улицам родного города Констанца. На площади, где была оборудована фан-зона, теннисистка представила людям трофей и спела гимн.

Гимнастка Мелитина Станюта подписала фото ниже «Желтая пантера», а потом добавила:

— Лучше прожить год тигром, чем 100 лет овцой.

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова получила новую винтовку. Просит пожелать ей «подружиться и хорошо сработаться» с обновкой. Кроме того, Динара вместе с другими членами сборной Беларуси недавно постреляла из боевого оружия.

— Цели от 50 м до 700 м были поражены! — отметила Динара. — Хорошая разгрузка в выходной день. Спасибо за возможность попробовать навыки стрельбы из других орудий! Эмоции на год вперед.

Олимпийская чемпионка по лыжной акробатике Анна Гуськова сходила на концерты в Минске британской рок-группы Bring Me the Horizon (вместе с чемпионкой мира и подругой по команде Александрой Романовской) и американского коллектива Thirty Seconds to Mars. Вы ведь помните, что на одном из предыдущих выступлений «марсиан» Гуськова выбежала на сцену ?

А тут, как видим, представлявшая сборную Беларуси по биатлону россиянка Надежда Писарева прогуливается вместе с новорожденными близняшками.

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя предлагает лайфхак для молодых мамочек о том, как научить детей уверенно ходить без поддержки. На видео ниже — Софья, дочь Саши.

В комментариях к видео Герасимени отметилась другая молодая мама Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 м. Марина воспитывает двух дочерей, младшей нет и года.

— Такие поводочки есть для детей! Наша Саша (старшая дочь Марины. — Прим.ред.) в таком ходила, — написала Арзамасова, а сама опубликовала фото из Венеции.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после Уимблдона предпочла отдохнуть на родине — в Одессе.