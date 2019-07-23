Верховный суд России признал законным приговор украинцу Павлу Грибу





Павел Гриб, фото из архива Игоря Гриба





«Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения», — сказал судья.





Защита в своей жалобе обратила внимание ВС России на несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор.





«В протоколе задержания не соответствуют действительности время и место его составления. Его безнаказанно избивали, пытали и выбивали из него показания, которые потом легли в основу приговора. Считаю, что приговор подлежит отмене», — сказала адвокат.





Подсудимый в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда. «Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня несостоятельны и бездоказательны. Я не согласен с обвинением и приговором», — сказал осужденный. В свою очередь прокурор попросил решение суда оставить без изменения. «Разделяю решение суда первой инстанции, считаю его законным и обоснованным, прошу оставить без изменения», — сказал прокурор.





Напомним, Павел Гриб исчез после пересечения украинско-белорусской границы в августе 2017-го. Он направлялся в Гомель на встречу с Татьяной Ершовой (потом в интервью журналистам она призналась, что встреча прошла по инициативе ФСБ).









Белорусские власти собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца. Но позже МВД Беларуси сообщило, что не задерживало Гриба. А в сентябре выяснилось, что Гриб находится в российском СИЗО ФСБ в Краснодаре. Уже в июле 2018-го его этапировали в Ростов-на-Дону. Родственники Гриба обвиняют ФСБ в операции по вывозу его из Беларуси. В свою очередь, посольство Украины направляло ноту в МИД Беларуси. А в адрес Москвы Киев заявил «решительный протест» из-за задержания Павла Гриба.





Следствие посчитало, что Павел Гриб действовал под давлением некоего Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году. Грибу вменяли ч. 1 ст. 205.1 УК России — то есть склонение к теракту в российском городе Сочи.





22 марта этого года суд вынес приговор украинцу. Его признали виновным в склонении к теракту и приговорили к 6 годам лишения свободы.





МИД Украины выразил решительный протест в связи с приговором, который вынес суд Павлу Грибу. Там уверены, что российская сторона нарушила законы — начиная с «грубого похищения» молодого человека в Гомеле.