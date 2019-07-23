Найдены свидетельства столкновения неизвестного астероида с Землей

Источник материала: Tut.by

Ученые Университета Гаррисберга в США обнаружили внутри окаменелых моллюсков времен плиоценовой и плейстоценовой эпох свидетельства столкновения неизвестного астероида с Землей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.



Фото: Florida Museum

Исследователи нашли десятки стеклянных шариков диаметром не более нескольких миллиметров, содержащих диоксид кремния (кремнезем). Такие «бусины» формируются по воздействием высокой температуры при вулканической или промышленной деятельности, а также в результате падения метеоритов. Окаменелости, содержащие шарики, принадлежат формации Тамиами во Флориде, штате США. Их возраст охватывает промежуток времени от 5 миллионов до 12 тысяч лет назад.

Подобные образования, формирующиеся при ударе метеорита, называются микротектитами. Если это происхождение подтвердится, то эти шарики окажутся первыми микротектитами, найденными во Флориде, и первыми обнаруженными в раковинах окаменелых моллюсков.

Однако ископаемые останки животных, содержащие «бусины», находились в четырех разных геологических слоях, то есть относятся к разным периодам времени. Ученые полагают, что возможной причиной может быть вымывание микротектитов в течение тысячелетий либо сразу несколько падений крупных метеоритов на территорию Флориды, о которых пока ничего не известно. Дальнейшие исследования осложняются тем, что карьер, где были найдены моллюски, в настоящее время используется для строительства жилья.