Полиция Украины не подтвердила причастность к убийству Павла Шеремета сотрудника СБУ

Источник материала: Ежедневник





Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что следствие не подтвердило причастность к убийству журналиста Павла Шеремета бывшего сотрудника СБУ, который фигурировал в расследовании СМИ.

Как сообщает УНИАН , глава Нацполиции заявил во время открытой части доклада главе государства о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

По словам Князева, в 2015 году в декабре гражданин Шеремет и его гражданская жена Елена Притула обратили внимание на возможную слежку за ним неизвестными лицами. «В рамках уголовного производства по данному факту установлены, допрошены и отработаны лица, попавшие в поле зрения следственных органов», - подчеркнул он.

Так же, как уверяет глава Нацполиции, следствием тщательно проверены факты, изложенные в журналистском расследовании «Убийство Павла» с лицом, которого журналисты идентифицировали как бывшего работника СБУ.

«Проведен комплекс следственных действий, которые в настоящее время не дали возможности считать его причастным к этому преступлению», - подчеркнул он.

Напомним, что 10 мая журналисты OCCRP и Следствие.Инфо опубликовали расследование, согласно которому сотрудник СБУ Игорь Устименко замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета возле его дома в центре Киева. Пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська подчеркнула, что Устименко был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Устименко не выполнял никаких задач вблизи дома Шеремета в ночь перед его убийством.

«Его судьбу мы не изучали, не было никаких оснований, пока не появилось это видео, этот фильм. Я говорю искренне. По тем данным, статья по которой он был уволен, – это по состоянию здоровья, как мне доложил наш кадровик», - отметил он.