Слесарь столичной СТО угнал автомобиль клиента, повредил его и попался пьяным

Источник материала: Tut.by

Ночью 1 июля сотрудники столичной ГАИ остановили автомобиль Audi A4. За рулем сидел 24-летний молодой человек, он был пьян. Во время разбирательства выяснилось, что автомобиль водителю не принадлежит. Об этом сообщает УСК по городу Минску.



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По данным следствия, хозяин автомобиля накануне оставил свою Audi для ремонта на одной из СТО Минска. Слесарь воспользовался автомобилем и уехал на нем домой. Там он выпил и решил отправиться в развлекательное заведение, сев за руль все той же Audi. Выехав со двора, молодой человек не справился с управлением и выскочил на бордюр, повредив автомобиль. Это его не остановило. Он продолжил движение, но был остановлен сотрудниками ГАИ.

Автомобиль с механическими повреждениями поместили на штрафстоянку, а лихому слесарю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 214 (угон транспортного средства, совершенный повторно) УК. С учетом того, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, его поместили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.