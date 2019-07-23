|
Слесарь столичной СТО угнал автомобиль клиента, повредил его и попался пьяным
Источник материала: Tut.by
Ночью 1 июля сотрудники столичной ГАИ остановили автомобиль Audi A4. За рулем сидел 24-летний молодой человек, он был пьян. Во время разбирательства выяснилось, что автомобиль водителю не принадлежит. Об этом
По данным следствия, хозяин автомобиля накануне оставил свою Audi для ремонта на одной из СТО Минска. Слесарь воспользовался автомобилем и уехал на нем домой. Там он выпил и решил отправиться в развлекательное заведение, сев за руль все той же Audi. Выехав со двора, молодой человек не справился с управлением и выскочил на бордюр, повредив автомобиль. Это его не остановило. Он продолжил движение, но был остановлен сотрудниками ГАИ.
Автомобиль с механическими повреждениями поместили на штрафстоянку, а лихому слесарю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 214 (угон транспортного средства, совершенный повторно) УК. С учетом того, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, его поместили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске слесарь СТО уехал на автомобиле клиента и попался пьяным. Молодому человеку предъявлено обвинение в угоне, причем оказалось, что он уже был судим за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)