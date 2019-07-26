В Чечерском районе липовый инспектор оштрафовала магазин









Инцидент произошел 26 июля в магазине деревни Залесье. Фальшивая представительница санэпидемстанции зашла в торговый объект, демонстративно проверила его, после чего якобы обнаружила нарушения, за которые следовало заплатить штраф в размере 45 рублей.





Продавец магазина спорить с этим не стала и просто выдала названную сумму девушке. Та никаких документов, которые подтверждают факт проверки, не предъявила, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.





После произошедшего милиция просит помощи граждан в поиске липовой сотрудницы санэпидемстанции. Девушке на вид 25-30 лет, рост ее составляет 170-175 см, на ней были джинсовые шорты и белая майка.





Предоставить информацию просят позвонив по номерам +375 2332 3-12-49, +375 2332 3-17-16 либо 102.