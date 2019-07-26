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В Чечерском районе липовый инспектор оштрафовала магазин

27.07.2019 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодая девушка "оштрафовала" магазин в Чечерском районе на 45 рублей, представившись сотрудником областного центра гигиены и эпидемиологии.



Инцидент произошел 26 июля в магазине деревни Залесье. Фальшивая представительница санэпидемстанции зашла в торговый объект, демонстративно проверила его, после чего якобы обнаружила нарушения, за которые следовало заплатить штраф в размере 45 рублей.

Продавец магазина спорить с этим не стала и просто выдала названную сумму девушке. Та никаких документов, которые подтверждают факт проверки, не предъявила, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

После произошедшего милиция просит помощи граждан в поиске липовой сотрудницы санэпидемстанции. Девушке на вид 25-30 лет, рост ее составляет 170-175 см, на ней были джинсовые шорты и белая майка. 

Предоставить информацию просят позвонив по номерам +375 2332 3-12-49, +375 2332 3-17-16 либо 102.
 
 
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Молодая девушка "оштрафовала" магазин в Чечерском районе на 45 рублей, представившись сотрудником областного центра гигиены и эпидемиологии.
 
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