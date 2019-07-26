|
В Чечерском районе липовый инспектор оштрафовала магазин
Источник материала: Партизан
Молодая девушка "оштрафовала" магазин в Чечерском районе на 45 рублей, представившись сотрудником областного центра гигиены и эпидемиологии.
Инцидент произошел 26 июля в магазине деревни Залесье. Фальшивая представительница санэпидемстанции зашла в торговый объект, демонстративно проверила его, после чего якобы обнаружила нарушения, за которые следовало заплатить штраф в размере 45 рублей.
Продавец магазина спорить с этим не стала и просто выдала названную сумму девушке. Та никаких документов, которые подтверждают факт проверки, не предъявила, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.
После произошедшего милиция просит помощи граждан в поиске липовой сотрудницы санэпидемстанции. Девушке на вид 25-30 лет, рост ее составляет 170-175 см, на ней были джинсовые шорты и белая майка.
Предоставить информацию просят позвонив по номерам +375 2332 3-12-49, +375 2332 3-17-16 либо 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодая девушка "оштрафовала" магазин в Чечерском районе на 45 рублей, представившись сотрудником областного центра гигиены и эпидемиологии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)