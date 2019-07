Boeing 737 MAX пустили в полеты без тестов

Источник материала: Ежедневник



Фото: Ted S. Warren / AP

Авиационные власти США, ответственные за сертификацию новых самолетов, не подвергали независимым тестам систему MCAS, ошибки в работе которой привели к двум катастрофам Boeing 737 MAX.

Как пишет New York Times, Федеральное авиационное управление (ФАУ), ответственное за сертификацию самолетов, которые эксплуатируются в США, не получило полную информацию о системах новой модели Boeing 737 MAX. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на многочисленные источники из числа бывших и нынешних сотрудников ФАУ и компании Boeing.

Например, эксперты ФАУ не до конца понимали, каким образом работает система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - система улучшения характеристик маневренности).

Эта функция, появившаяся у четвертого поколения самолетов Boeing 737, предназначена для предотвращения сваливания при низкоскоростном полете с опущенным носом. Ошибки в ее работе, как считают эксперты, могли послужить причиной двух катастроф самолетов этой модели в Индонезии и в Эфиопии.

По данным NYT, эксперты Федерального авиационного управления США не провели на стадии сертификации независимые тесты разработанной Boeing системы и не собирали данные о ее работе.

Кроме того, на первоначальных этапах разработки MCAS контролировали процесс «относительно неопытные» эксперты ФАУ, а на более поздних этапах ответственность за одобрение системы и вовсе лежала на компании, так что даже делиться данными тестов с ФАУ корпорации Boeing не пришлось.

Таким образом, контролирующие процесс эксперты ФАУ не знали о проблемах, которые были у системы. В итоге сертификацию агентства прошла версия MCAS, которая опиралась на показания одного датчика и могла более радикально менять направление носа самолета, указывает NYT.