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В Рязанцах прошла очередная встреча председателя районного исполнительного комитета с жителями Сапрыновичского сельсовета
31.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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Директор местного хозяйства (ОАО «Октябрь») Пётр Лавников предложил включить в программу по дорожному фонду на будущий год проезжую часть в
Интересовал присутствующих и вопрос строительства жилья на селе. Как отметил заместитель председателя райисполкома Виталий Шматов, желающие могут построить дом по Указу №240. За необходимой консультацией и за помощью по оформлению документов необходимо обратиться в райисполком.
Михаил БУКИНИЧ.
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В Рязанцах прошла очередная встреча председателя районного исполнительного комитета с жителями Сапрыновичского сельсовета
С первой встречи с населением в аг. Рязанцы в этом году прошло несколько месяцев. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы решить многие вопросы, поднятые на...
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