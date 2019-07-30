В Рязанцах прошла очередная встреча председателя районного исполнительного комитета с жителями Сапрыновичского сельсовета

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

С первой встречи с населением в аг. Рязанцы в этом году прошло несколько месяцев. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы решить многие вопросы, поднятые на ней. Руководитель района отметил, что практика показывает должный подход служб к решению вопросов людей. Эта встреча — очередное доказательство, ведь присутствующие не возвращались к прошлым вопросам.

Директор местного хозяйства (ОАО «Октябрь») Пётр Лавников предложил включить в программу по дорожному фонду на будущий год проезжую часть в Сапрыновичах . Важность этого вопроса он аргументировал тем, что в населённом пункте нужна хорошая дорога ввиду того, что здесь много домов скупается под дачи и находятся производственные объекты. Александр Прокопов поддержал данное предложение и заверил, что дорога будет включена в программу.

Интересовал присутствующих и вопрос строительства жилья на селе. Как отметил заместитель председателя райисполкома Виталий Шматов, желающие могут построить дом по Указу №240. За необходимой консультацией и за помощью по оформлению документов необходимо обратиться в райисполком.

Михаил БУКИНИЧ.