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В Рязанцах прошла очередная встреча председателя районного исполнительного комитета с жителями Сапрыновичского сельсовета

31.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

С первой встречи с населением в аг. Рязанцы в этом году прошло несколько месяцев. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы решить многие вопросы, поднятые на ней. Руководитель района отметил, что практика показывает должный подход служб к решению вопросов людей. Эта встреча — очередное доказательство, ведь присутствующие не возвращались к прошлым вопросам.

В Рязанцах прошла очередная встреча председателя районного исполнительного комитета с жителями Сапрыновичского сельсовета

Директор местного хозяйства (ОАО «Октябрь») Пётр Лавников предложил включить в программу по дорожному фонду на будущий год проезжую часть в Сапрыновичах. Важность этого вопроса он аргументировал тем, что в населённом пункте нужна хорошая дорога ввиду того, что здесь много домов скупается под дачи и находятся производственные объекты. Александр Прокопов поддержал данное предложение и заверил, что дорога будет включена в программу.

Интересовал присутствующих и вопрос строительства жилья на селе. Как отметил заместитель председателя райисполкома Виталий Шматов, желающие могут построить дом по Указу №240. За необходимой консультацией и за помощью по оформлению документов необходимо обратиться в райисполком.

Михаил БУКИНИЧ.

 
 
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С первой встречи с населением в аг. Рязанцы в этом году прошло несколько месяцев. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы решить многие вопросы, поднятые на...
 
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