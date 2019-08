Нападение на почве ненависти в Техасе: 20 погибших, 26 раненых

Супермаркет расположен в нескольких километрах от границы с Мексикой.

Первые сообщения о стрельбе поступили около 10 утра по местному времени. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях, видно, как люди в панике выбегают из торгового центра.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в магазин входит мужчина в темной майке с наушниками, в руке у него автомат.

Подозреваемого задержали. Ему 21 год. По некоторым данным его могут звать Патрик. Глава полиции города Грег Аллен сообщил, что дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

Среди погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Президент США прокомментировал произошедшее. В своем твиттер-аккаунте он назвал нападение в Техасе не только трагедией, но и актом трусости.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....