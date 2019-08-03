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Нападение на почве ненависти в Техасе: 20 погибших, 26 раненых
04.08.2019 09:42 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Супермаркет расположен в нескольких километрах от границы с Мексикой.
Первые сообщения о стрельбе поступили около 10 утра по местному времени. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях, видно, как люди в панике выбегают из торгового центра.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в магазин входит мужчина в темной майке с наушниками, в руке у него автомат.
Подозреваемого задержали. Ему 21 год. По некоторым данным его могут звать Патрик. Глава полиции города Грег Аллен сообщил, что дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.
Среди погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.
Президент США прокомментировал произошедшее. В своем твиттер-аккаунте он назвал нападение в Техасе не только трагедией, но и актом трусости.
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В торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса в субботу произошла стрельба. Нападавший – стрелок-одиночка – задержан.
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