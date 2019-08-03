В Дрогичинском районе минчанка с тремя детьми заблудилась в лесу

Источник материала: Аргументы и факты

Минчанка 1987 года рождения с двумя девочками и мальчиком уехала вчера утром в лес за ягодами на машине. До самого вечера никакой информации о местонахождении семьи не было.

В поиски включились спасатели, милиция, лесхоз и местные жители. Всего в мероприятиях участвовали 24 человека, были задействованы 6 единиц техники.