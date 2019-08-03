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В Дрогичинском районе минчанка с тремя детьми заблудилась в лесу

04.08.2019 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Дрогичинском районе минчанка с тремя детьми заблудилась в лесу
Фото из открытых источников

Минчанка 1987 года рождения с двумя девочками и мальчиком уехала вчера утром в лес за ягодами на машине. До самого вечера никакой информации о местонахождении семьи не было. 

В поиски включились спасатели, милиция, лесхоз и местные жители. Всего в мероприятиях участвовали 24 человека, были задействованы 6 единиц техники.

Вечером того же дня женщина вышла из леса на звук сигнально-говорящего устройства автоцистерны ПАСЧ-1 Дрогичинского РОЧС, сообщили в МЧС. Состояние и мамы, и детей было удовлетворительным. 

В Дрогичинском районе минчанка с тремя детьми заблудилась в лесу
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За помощью к спасателям обратилась женщина, сообщившая, что в лесу возле деревни Лосинцы пропала ее сестра с тремя детьми.
 
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