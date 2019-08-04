69 рублей на ребенка. Помощь к школе окажут почти 400 многодетным семьям из Горок

Источник материала: Горецкий вестник

Скоро 1 сентября. Предусмотрительные родители начинают собирать детей к школе. Конечно, этот процесс требует немалых затрат даже на одного ребенка. А если их трое? В этом случае на помощь придет государство. Так, с начала августа для многодетных семей производятся денежные выплаты к новому учебному году на каждого учащегося.

Как рассказала заведующая сектором соцзащиты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ольга Готовчик, в настоящее время в районе проживает 450 многодетных семей (в том числе в сельской местности — 140). Из них в 358 воспитываются трое детей, в 65 — четверо, в 27 — пятеро и более.





— Причем сделано это будет на каждого ребенка, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), — говорит Ольга Сергеевна. — В нашем районе подобную поддержку окажут 396 семьям, в которых воспитывается 735 школьников. Размер выплаты на одного ребенка составляет 69 рублей.

Как правило, необходимый пакет документов следует подготовить заранее. Родители передают его в школы. А после учреждения образования направляют данные в управление по труду, занятости и социальной защите.

По вопросу выплат родителям учащихся можно обращаться в данное структурное подразделение райисполкома по месту регистрации.

Кроме того органы соцзащиты предоставляют малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, государственную адресную социальную помощь в виде единовременных или ежемесячных социальных пособий на приобретение обуви, одежды и школьных принадлежностей. Размер выплат определяется районной комиссией индивидуально (исходя из дохода и конкретной жизненной ситуации). Также семьям, воспитывающим детей, финансовую поддержку к новому учебному году оказывают в соответствии с коллективными договорами предприятия и организации.

В числе многодетных родителей, которые получат на детей единовременные выплаты материальной помощи к школе от государства, — Алеся Микалуцкая. У работника детского сада № 3 и ее супруга Максима Евгеньевича (старшего инструктора-водителя ПАСЧ № 1 Горецкого РОЧС) трое детей: Алина, Полина и Игорь. И все они — учащиеся средней школы № 2. Первая дочь уже семиклассница, ее девятилетняя сестра готовится постигать предметы в четвертом классе, а сын перешел во второй.





“Еще в конце учебного года принесли документы на такую помощь классным руководителям. Они передали их педагогу социальному, а те — в райисполком. Помимо того, что приятен сам факт поддержки государства, так еще и удобно подавать документы на ее оказание. Не нужно никуда ходить и тратить время в очередях, чтобы отдать заявления, свидетельства и справки”.

В этом году выплаты получат почти 400 горецких многодетных семей. На что они потратят выделенные из районного бюджета деньги — костюм, портфель или тетради, которые уже сейчас можно купить на школьных базарах, — решать родителям. При этом взрослые отмечают, что социальная политика государства уже многие годы направлена на поддержку многодетных семей. Приятно, что свою заботу оно проявляет в виде различных выплат и пособий, льгот и выгодных кредитов.

Валерия Дроздовская