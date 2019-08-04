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69 рублей на ребенка. Помощь к школе окажут почти 400 многодетным семьям из Горок

05.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Скоро 1 сентября. Предусмотрительные родители начинают собирать детей к школе. Конечно, этот процесс требует немалых затрат даже на одного ребенка. А если их трое? В этом случае на помощь придет государство. Так, с начала августа для многодетных семей производятся денежные выплаты к новому учебному году на каждого учащегося.

Как рассказала заведующая сектором соцзащиты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ольга Готовчик, в настоящее время в районе проживает 450 многодетных семей (в том числе в сельской местности — 140). Из них в 358 воспитываются трое детей, в 65 — четверо, в 27 — пятеро и более.

 

69 рублей на ребенка. Помощь к школе окажут почти 400 многодетным семьям из Горок
Ольга Готовчик: “За счет средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, в 2019-м будет произведена выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей”

 

— Причем сделано это будет на каждого ребенка, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), — говорит Ольга Сергеевна. — В нашем районе подобную поддержку окажут 396 семьям, в которых воспитывается 735 школьников. Размер выплаты на одного ребенка составляет 69 рублей.

Как правило, необходимый пакет документов следует подготовить заранее. Родители передают его в школы. А после учреждения образования направляют данные в управление по труду, занятости и социальной защите.

 

По вопросу выплат родителям учащихся можно обращаться в данное структурное подразделение райисполкома по месту регистрации.

 

Кроме того органы соцзащиты предоставляют малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, государственную адресную социальную помощь в виде единовременных или ежемесячных социальных пособий на приобретение обуви, одежды и школьных принадлежностей. Размер выплат определяется районной комиссией индивидуально (исходя из дохода и конкретной жизненной ситуации). Также семьям, воспитывающим детей, финансовую поддержку к новому учебному году оказывают в соответствии с коллективными договорами предприятия и организации.

В числе многодетных родителей, которые получат на детей единовременные выплаты материальной помощи к школе от государства, — Алеся Микалуцкая. У работника детского сада № 3 и ее супруга Максима Евгеньевича (старшего инструктора-водителя ПАСЧ № 1 Горецкого РОЧС) трое детей: Алина, Полина и Игорь. И все они — учащиеся средней школы № 2. Первая дочь уже семиклассница, ее девятилетняя сестра готовится постигать предметы в четвертом классе, а сын перешел во второй.

 

69 рублей на ребенка. Помощь к школе окажут почти 400 многодетным семьям из Горок
— Непросто собрать троих детей в школу. Многое нужно купить. Список составили большой, — признается мама Алеся Николаевна. — В августе весомая часть семейного бюджета идет на одежду и обувь для ребят. Стараемся с мужем в течение лета подкопить денег. А вот о затратах на канцтовары особо не беспокоимся, ведь их приобретаем за деньги, выделенные государством. Уже седьмой год будем получать такие выплаты к новому учебному году. Сумма немалая. Она покрывает расходы на школьные принадлежности.

 

“Еще в конце учебного года принесли документы на такую помощь классным руководителям. Они передали их педагогу социальному, а те — в райисполком. Помимо того, что приятен сам факт поддержки государства, так еще и удобно подавать документы на ее оказание. Не нужно никуда ходить и тратить время в очередях, чтобы отдать заявления, свидетельства и справки”.

В этом году выплаты получат почти 400 горецких многодетных семей. На что они потратят выделенные из районного бюджета деньги — костюм, портфель или тетради, которые уже сейчас можно купить на школьных базарах, — решать родителям. При этом взрослые отмечают, что социальная политика государства уже многие годы направлена на поддержку многодетных семей. Приятно, что свою заботу оно проявляет в виде различных выплат и пособий, льгот и выгодных кредитов.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  Скоро 1 сентября. Предусмотрительные родители начинают собирать детей к школе. Конечно, этот процесс требует немалых затрат даже на одного ребенка. А если их трое?...
 
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