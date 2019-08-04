ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опасный Boeing 737 MAX не выпустят в небо, пока не проверят

05.08.2019 10:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Самолёт Boeing 737 MAX не собираются возвращать в небо до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для полной проверки воздушного судна потребуются новые испытания. Это займёт еще несколько месяцев.

Опасный Boeing 737 MAX не выпустят в небо, пока не проверят

Без результатов тестов Федеральное авиационное агентство США не выдаст разрешение на полёты. Специалистам предстоит проверить программы, связанные с управлением лайнером.

Ранее проведены исследования системы полетного контроля, неполадки которой привели к двум авиакатастрофам.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Самолёт Boeing 737 MAX не собираются возвращать в небо до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для полной проверки воздушного судна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Копитович стал игроком БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика