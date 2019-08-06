Итоги первого года работы

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Валерия Сикор — мастер леса Городокского лесхоза. Год назад молодой специалист по распределению приехала в Городок. За время работы девушка успела проявить себя как ответственный и перспективный работник. Валерия полностью посвящает себя выполнению должностных обязанностей, а также с энтузиазмом участвует в различных мероприятиях.





Наш город принимает специалистов со всех уголков страны. Например, Валерия Сикор ровно год назад, окончив Минский государственный технологический университет по специальности «Туризм и природопользование», приехала из города Свислочь, что находится на расстоянии более 600 км. от Городка.

— Первые месяцы работы было сложно: знакомых нет, новый коллектив. Но постепенно появились и знакомства, и друзья. Все старались поддерживать, помогать советом. Сейчас могу сказать, что люди здесь очень хорошие, — рассказывает девушка.

Спустя пару месяцев работы молодого специалиста направили на курсы повышения квалификации для мастеров леса, обязанности которых оказались довольно широкими. С августа по ноябрь это работа в питомнике, где в подчинении находятся рабочие, которые ухаживают за посадочным материалом. Специфической особенностью работы в питомнике для Юли стало то, что сюда РОВД на исправительные работы направляет «суточников», с которыми мастер проводит беседы и раздает им рабочие задания. В зимний период Валерия проходила практику в Смоловском лесничестве. Здесь мастер выезжала с рабочими в лес и постигала различные тонкости своей профессии.

— С самого начала, когда я ещё не совсем вникла в суть работы, времени не было больше ни на что. А потом стала ходить в бассейн, на фитнес. Да и на работе скучать не приходится: частые конкурсы, смотры, мероприятия, районные и республиканские слёты молодых специалистов, — делится Валерия.

Коллекция наград девушки продолжает расти: третье место на конкурсе молодых специалистов Городокского района «Стимул-2018», а уже в этом году — второе место в районных профсоюзных соревнованиях по плаванию среди трудовых коллективов Городокского района и третье место по плаванию на летней областной спартакиаде среди работников лесного хозяйства. Администрация лесхоза отмечает заслуги молодого, но уже такого активного мастера. Сама девушка рассказывает, что всегда была довольно активной, а работа не только не помешала, но и помогла в поиске себя, дала дополнительные возможности для самореализации.

Спустя год после начала трудовой биографии Валерия с уверенностью говорит, что её работа очень интересная и никогда не наскучит, ведь приходится взаимодействовать с разными интересными людьми. На вопрос о трудностях девушка с улыбкой говорит, что поначалу было непросто забираться на высокие машины с её небольшим ростом, однако и с этим она сумела со временем справиться.

Валерия считает, что самое главное — верить в себя и идти к своей цели, не обращая внимания на трудности. А если что-то пойдёт немного не по плану, то ни в коем случае не расстраиваться, ведь всё обязательно образуется так, как должно быть.

Юлия РУДЯКОВА.