Источник материала: Новости Волковыска

Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного в отношении заведомо престарелого, с особой жестокостью, и лицом, ранее совершившим убийство (п.п. 2, 6, 16 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Вечером 7 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из деревень Волковысского района в собственном доме обнаружена без признаков жизни с многочисленными травмами криминального характера 81-летняя женщина.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, а также наиболее опытные следователи областного управления Следственного комитета.

– В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали обстановку, обнаружили и изъяли предполагаемые орудия преступления – топор и нож, а также ряд следов и объектов для последующих исследований, – сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

С учетом полученных в ходе осмотра данных, допросов соседей жертвы, изучения ее образа жизни и иных собранных сведений, обоснованное подозрение в совершении преступления пало на 32-летнего внука убитой.

Следователи выяснили, что 3 августа мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, ранее он осуждался за разбой. Поселился в доме родной бабушки, которая оказывала ему материальную и иную помощь в период отбывания наказания, злоупотреблял спиртным. Утром 7 августа покинул жилище на велосипеде, увезя с собой множество вещей.

Эффективно проведенные мероприятия по розыску подозреваемого привели к его задержанию сотрудниками Волковысского РОВД на окраине одной из соседних деревень. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в его крови составило около 2 промилле. В числе изъятых у него вещей и ценностей находились и, предположительно, принадлежавшие жертве. Они приобщены следователями к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершения преступления устанавливаются следователями в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий. Готовится назначение ряда экспертиз, в т.ч. судебно-медицинской и криминалистических.