Побои, выкидыши и наркозависимость. Какой была жизнь легендарной певицы Уитни Хьюстон

Сегодня ей могло бы исполнится 56 лет. По современным меркам — расцвет сил. Но дожить до него Уитни Хьюстон не смогла: в возрасте 48 лет она скончалась от передозировки наркотиков.

Редакция LADY.TUT.BY решила вспомнить, почему культовая исполнительница была несчастна и как заполучила пагубную привычку, столь рано унесшую ее жизнь.

Родственные тяжбы

Когда говорят о семье Уитни Хьюстон, прежде всего вспоминают ее мать Сисси — лауреатку «Грэмми» и одну из самых ярких бэк-вокалисток Элвиса Пресли. До сотрудничества с Элвисом Сисси вместе с другими родственницами (в частности, с не менее известной племянницей Дайоной Уорвик) пела в церковном хоре. А чуть позже ушла в свободное плавание: вместе с подругами по церкви Сисси создала музыкальный квартет и довольно успешно гастролировала.

Отец Уитни Джон Хьюстон тоже был знаменит. Правда, по менее приятным причинам. Первое время мужчина выступал менеджером Уитни. Когда карьера дочери пошла в гору, «поднялся» и сам Джон: он создал собственную компанию (сегодня это назвали бы лейблом) John Houston Enterprise. Позже Уитни заключила более выгодные контракты и с отцом сотрудничать перестала. Возможно, Джон затаил обиду — этого нам уже никто не скажет. Но факт остается фактом: будучи пожилым и глубоко больным человеком, глава семейства Хьюстонов подал на родную дочь в суд. Тяжбу Джон проиграл, а через некоторое время умер. На его похороны Уитни не пришла.

«Чужой» хит

Культовая песня Уитни Хьюстон — I will always love you — официально принадлежит известной кантри-исполнительнице Долли Партон.

Интересно, что с предложением о продаже прав на I will always love you к Долли обращались и раньше: в частности, об этом просил Элвис Пресли. Но Партон ему отказала — и не прогадала. Ведь именно благодаря Уитни композиция стала самым продаваемым саундтреком в истории, а Долли заполучила несколько миллионов долларов авторских отчислений.

Неверный выбор

В начале своей карьеры Уитни встречалась с Эдди Мерфи — известным актером-комиком. Однако в итоге предпочла ему R’n’B-певца Бобби Брауна, который к моменту женитьбы имел за плечами несколько детей от разных женщин и проблемы с законом.

Если брак с Брауном и принес Хьюстон что-то хорошее, так это их совместную дочь — Бобби Кристину. В остальном же певица была глубоко несчастна. Бобби вел разгульную жизнь — домогательства, драки, пьянство. Не единожды попадал за решетку. Там он был и в самый тяжелый момент в жизни супруги — во время очередного выкидыша, туда же попал после избиения Уитни. Неудивительно, что в конце концов этот союз распался: спустя 14 лет брака Хьюстон подала на развод.

Возможно, Уитни была бы счастливее с Эдди Мерфи. Но история сослагательного наклонения не терпит.

Наркозависимость

О том, что Уитни Хьюстон употребляет наркотики, поклонники и друзья певицы заподозрили еще в конце 90-х, когда она была в браке с Бобби Брауном. Судя по всему, именно Бобби «подсадил» супругу на запрещенные вещества: с ними он не раз попадался полиции. Сама Уитни свою зависимость отрицала. «Прежде всего давайте проясним одну вещь. Крэк дешевый. Я зарабатываю слишком много, чтобы курить крэк. Давайте уясним это. Окей? Мы не употребляем крэк», — говорила она, отвечая на нападки ведущего одной из ТВ-программ.

Но поступки певицы говорили сами за себя. Она то отменяла выступления за 10 минут до их начала, то путала собственные песни. А однажды и вовсе пришла на запись телепередачи абсолютно отрешенной, неадекватной и пыталась играть на воображаемом фортепиано. В итоге Хьюстон попала в наркологическую лечебницу. Но, как гласит конец истории, реабилитация была неуспешной.

Трагическая смерть

Бездыханную Уитни Хьюстон нашли 11 февраля 2012 года в гостиничном номере Beverly Hilton, накануне 54-й церемонии вручения «Грэмми». Врачи пытались реанимировать певицу, однако сделать это не удалось: к их приезду она уже скончалась. Экспертиза установила: Хьюстон утонула в ванне от передозировки кокаина.

По странному совпадению спустя три года при похожих обстоятельствах умерла и Бобби Кристина, единственная дочь Уитни. Девушку нашли в ванной собственного дома, без сознания, головой в воде. В госпитале медики констатировали необратимые изменения головного мозга. Кристина полгода пролежала в коме и, не приходя в себя, умерла.