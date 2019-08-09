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С 10 августа открывается сезон охоты на пернатых

09.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

С 10 августа открывается сезон охоты на пернатых

Браславская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что со второй субботы августа (10 августа) можно будет охотиться на водоплавающую и болотную дичь (кроме гусей), а также вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана. Охота разрешена в светлое время суток следующими способами: из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью, охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с ловчими птицами.

Отправляясь на охоту «по перу», охотник должен иметь при себе следующие документы: действительное госудостоверение на право охоты (с отметкой об уплате госпошлины или квитанцию о ее уплате), охотничью путевку, разрешение на ношение оружия, регистрационные документы на охотничьих собак или ловчих птиц.

Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь по второе воскресенье декабря (8 декабря).

А. АНТОНОВ, госинспектор Браславской МРИ

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