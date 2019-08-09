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Четыре женщины нашего района награждены Орденом Матери

10.08.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Соответствующий указ № 299 8 августа подписал Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко.

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 111 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. Среди награжденных женщин представители самых разных профессий из разных районов региона.

Наград удостоены представительницы различных сфер деятельности: работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительных, торговых и банковских организаций, учреждений образования, здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, домохозяйки.

Отрадно, что среди награжденных - и многодетные матери нашего района: социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района Наталья Александровна Марчик; домохозяйка Ядвига Ивановна Рынашко;  .директор ЧТУП "Антакс-Ивье" Тереса Федоровна Калевич; лаборант ветеринарной лаборатории Ивьевской райветстанции Елена Ивановна Ахрамович. Все они - мамы пятерых детей. Поздравляем!

По материалам БелТА подготовила Т. Болотова.

 
 
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Соответствующий указ № 299 8 августа подписал Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей...
 
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