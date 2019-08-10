Лукашенко в центре спецсвязи КГБ показали новое цифровое оборудование

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектировал центр спецсвязи КГБ. Ему рассказали о переходе от аналогового оборудования к цифровому.

Главе государства продемонстрировали линейку аппаратуры шифрования, средств связи и подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией. Он способен не только запускать дроны, но и обнаруживать и уничтожать беспилотники. Разработчиков секретной техники президент попросил рассчитывать свои силы.

«Не можете – не делайте. Долго вам еще надо делать этот продукт – делайте спокойно. Но не беритесь за то, что не можете. Если у вас нет никаких возможностей, не беритесь за эти продукты. Нужна будет поддержка, вы всегда ее получите, но не делайте плохого продукта», – сказал Лукашенко.

Лукашенко не исключил, что в будущем это подразделение выведут из состава КГБ и оно станет самостоятельной структурой.