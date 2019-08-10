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Лукашенко в центре спецсвязи КГБ показали новое цифровое оборудование
11.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Главе государства продемонстрировали линейку аппаратуры шифрования, средств связи и подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией. Он способен не только запускать дроны, но и обнаруживать и уничтожать беспилотники. Разработчиков секретной техники президент попросил рассчитывать свои силы.
«Не можете – не делайте. Долго вам еще надо делать этот продукт – делайте спокойно. Но не беритесь за то, что не можете. Если у вас нет никаких возможностей, не беритесь за эти продукты. Нужна будет поддержка, вы всегда ее получите, но не делайте плохого продукта», – сказал Лукашенко.
Лукашенко не исключил, что в будущем это подразделение выведут из состава КГБ и оно станет самостоятельной структурой.
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Разработчиков секретной техники президент попросил рассчитывать свои силы.
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