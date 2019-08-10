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Кто может рассчитывать на амнистию, а на кого она не распространяется? Интервью с заместителем прокурора области Андреем Скуратом

11.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кто может рассчитывать на амнистию, а на кого она не распространяется? Интервью с заместителем прокурора области Андреем Скуратом

Эти и другие вопросы прокомментировал после вступления в силу 25 июля текущего года Закона Республики Беларусь №230 «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» заместитель прокурора области старший советник юстиции Андрей Скурат.

– Амнистия применяется на разных стадиях реализации уголовной ответственности и предусматривает различные виды смягчения положения граждан, совершивших преступления. На основании акта амнистии лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности. А осужденный за преступление может быть полностью или частично освобожден от наказания как основного, так и дополнительного, либо освобожден от наказания условно, не отбытая часть наказания может быть заменена более мягким, либо ему может быть снята судимость.

Кто может рассчитывать на амнистию, а на кого она не распространяется? Интервью с заместителем прокурора области Андреем Скуратом

– Каковы особенности вступившего в силу закона? Кто может рассчитывать на освобождение от наказания?

– Как и предыдущие акты амнистии, этот нормативно-правовой документ содержит перечень категорий лиц, подлежащих освобождению от наказаний за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Среди них несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды 1 и 2 группы, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных.

– Будет ли рассматриваться вопрос об освобождении от наказания частично?

– Да, в отношении ряда осужденных. В отличие от иных актов амнистии настоящим законом срок наказания на один год сокращен не только лицам, совершившим преступления, предусмотренные частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предполагает уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, но и частью 2 и частью 3 данной статьи. В них речь идет об ответственности за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Более того, в норму закона, предусматривающую сокращение срока наказания, введена дополнительная категория – несовершеннолетние. Для них в соответствии со статьей 8 закона срок наказания сокращен на 2 года.

Кто может рассчитывать на амнистию, а на кого она не распространяется? Интервью с заместителем прокурора области Андреем Скуратом

– На кого амнистия не распространяется?

– На лиц, совершивших коррупционные преступления, перечень которых содержится в Декрете Президента Республики Беларусь №3 от 10 мая 2019 года «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». А также на лиц, которые в течение 2014–2019 годов уже были амнистированы или помилованы и вновь совершили умышленное преступление. Не будет снисхождения и тем, кто полностью не возместил причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатил доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, неосновательно приобретенную выгоду, иной доход, полученный преступным путем. Не применят амнистию и к лицам, злостно нарушающим порядок отбывания наказания, к совершившим преступления, предусмотренные статьей 174 Уголовного кодекса (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении), и не возместившим на день постановления приговора, вступления его в законную силу либо на день рассмотрения материалов о применении амнистии задолженность по алиментам. Это касается и осужденных за ряд преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью. 

Решение о применении либо неприменении амнистии будет приниматься в отношении каждого человека индивидуально.

Кто может рассчитывать на амнистию, а на кого она не распространяется? Интервью с заместителем прокурора области Андреем Скуратом

– Каков срок исполнения закона?

– С учетом опыта проведения прошлых амнистий срок исполнения закона увеличен с 6 до 9 месяцев. 

По предварительным данным МВД, при реализации закона об амнистии из исправительных учреждений закрытого типа будут освобождены около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы – более 2 тысяч осужденных, из них 45 несовершеннолетних. Более 680 осужденных планируют освободить из исправительных учреждений открытого типа и более 3 тысяч лиц, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях.

Местные исполнительные и распорядительные органы будут обеспечивать организацию своевременного учета лиц, освобожденных от наказания на основании Закона об амнистии, и оказания им помощи в трудовом и бытовом устройстве.

Ирина АНИКЕВИЧ
https://grodnonews.by/
 
 
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