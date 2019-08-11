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A1 представил свой собственный смартфон «Альфа»

12.08.2019 12:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня velcom | A1 окончательно становится А1. В честь этого события компания представила первый смартфон под собственной торговой маркой — «А1 Альфа».


Краткие характеристики

Смартфон доступен в двух цветах: черном и бирюзовом. «А1 Альфа» оснащается экраном на 6,26 дюймов, основной камерой с двумя фотомодулями (13 Мп + 2 Мп), функциями искусственного интеллекта (AI) для автоматического определения объектов в кадре и улучшения снимков, а также 64 ГБ встроенной памяти. Последняя расширяется картами microSD объемом до 256 ГБ. Операционная система — Android 9 Pie.

Представители компании особо отметили, что «А1 Альфа» «был создан специально для A1 Telekom Austria Group, прошел все уровни квалификационного контроля и полностью соответствует требованиям австрийского холдинга в отношении технических характеристик и качества сборки. Производителем „А1 Альфа“ выступила компания ZTE».

По техническим характеристикам «А1 Альфа» очень похож на ZTE Blade V10 Vita.

Сколько стоит и когда появится в продаже

Для действующих и новых абонентов компании «А1 Альфа» будет стоить 199 рублей при покупке одним платежом. Также возможна рассрочка, но тогда устройство обойдется дороже (9,90 рублей в месяц при сроке в 30 месяцев). Кроме того, на новый «А1 Альфа» распространяется гарантия на 24 месяца. Купить гаджет можно с сегодняшнего дня.


Кроме того, в комплекте со смартфоном кроме наушников и зарядного адаптера окажется силиконовый чехол. Первым покупателям гаджета защитное стекло и защитный бампер достанутся в подарок.

42.TUT.BY получил образец «Альфы» для более детального тестирования. Обо всех особенностях аппарата расскажем совсем скоро в полноценном обзоре!

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные смартфоны:

 
 
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