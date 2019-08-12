Руины майя в Гватемале

Источник материала: Новости Хотимска

Удивительная находка обнаружилась в джунглях Гватемалы. В биосферном заповеднике Майя, расположенном в этой центральноамериканской стране, было проведено исследование с использованием технологии лазерного сканирования с воздуха.

Оказалось, что под густыми кронами джунглей скрываются 61 480 структур, принадлежащих этой древней мезоамериканской цивилизации. Исследователи обнаружили множество строений — от пирамид и дворцов, от церемониальных центров до домов.

Также были найдены сельскохозяйственные земли, подъездные пути к ним, а также дороги между городами. «В целом, террасы, ирригационные каналы, водохранилища, укрепления и дамбы демонстрируют удивительный объем терраформирования, проведенный майя на своей родине», — сказал Франциско Эстрада-Белли, исследователь из Университета Тулейна.