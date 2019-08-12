Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несмотря на проводимую органами внутренних дел работу по совершенствованию и повышению эффективности мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, особую тревогу вызывает техническое состояние транспортных средств, как индивидуальных владельцев, так и автомобилей, принадлежащих организациям и предприятиям района, а также самоходных машин сельскохозяйственных организаций.

Анализ результатов прохождения государственного технического осмотра показывает, что допуск к участию в дорожном движении получили не более 60 % авто-мототехники. Неудовлетворительное состояние транспортных средств негативно отражается на уровне аварийности.

В текущем году на территории района по причине технической неисправности зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием автомашин и сельскохозяйственной техники. В результате чего причинен материальный ущерб как физическим, так и юридическим лицам.

На улицах и дорогах эксплуатируется значительное количество транспортных средств с неудовлетворительным внешним видом и явными признаками технической неисправности, с тонированными передними боковыми стеклами, с наклейками и изображениями, не предусмотренными ПДД, установленный «кустарным» способом «ксенон». За несвоевременное прохождение государственного технического осмотра в текущем году сотрудники Госавтоинспекции к административной ответственности привлекли более 100 водителей, за выпуск на линию для участия в дорожном движении транспортных средств, не прошедших техосмотр, подвергнуты штрафу 18 должностных лиц. Всего за управление автомобилями, тракторами и т.д. с техническими неисправностями, с которыми запрещена эксплуатация, оштрафовано более 50 водителей.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий по причине технической неисправности с 7 по 17 августа проводится декада «Гостехосмотр», участие в которой примут сотрудники РУП «Белтехосмотр». Особое внимание в данный период будет уделяться вопросам своевременного прохождения гостехосмотра. Также пройдут рейды по выявлению транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует требованиям нормативно-правовых актов (переоборудованных, тонированных, не обозначенных в установленном порядке световозвращающей маркировкой).

Госавтоинспекция Несвижского РОВД, учитывая особую важность данной проблемы, в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий напоминает о необходимости эксплуатировать только технически исправные транспортные средства и в обязательном порядке прошедшие государственный технический осмотр.

«НН».