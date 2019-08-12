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Любопытные факты о мужчинах
13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Многие женщины считают, что мир мужчины хранит в себе множество тайн, разгадать которые не по силам ни одной представительнице прекрасной половины человечества. Однако, чтобы понять мужчину и объяснить мотивацию его поступков, достаточно знать некоторые распространенные факты о представителях сильного пола.
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Многие женщины считают, что мир мужчины хранит в себе множество тайн, разгадать которые не по силам ни одной представительнице прекрасной половины человечества....
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