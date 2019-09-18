Дом в руках писательницы и Мирский замок из глины. В филармонии к юбилею области открывают выставку миниатюр

Источник материала: Полымя





В фойе областной филармонии уже ожидает встречи с гостями необычная выставка, которую вполне справедливо можно назвать настоящим музеем миниатюр. В одно время и в одном месте пусть только мысленно она позволяет отправиться в путешествие по всему краю. Увидеть здесь можно, например, гродненский домик Элизы Ожешко, Мирский и Лидсий замки, Ошмянскую синагогу и многое другое.





– Главная особенность этой выставки в том, что авторы представленных на ней работ – жители Принеманья. Она стала итогом областного творческого конкурса библиотеки имени Е.Ф.Карского «Архитектурные памятники малой родины», – рассказала заведующая отделом библиотековедения областной библиотеки имени Е.Ф.Карского Надежда Давыдик.

В череде праздничных мероприятий к юбилею Гродненщины эта выставка справедливо упоминается с пометкой «топ» и автоматически попадает в перечень того, что обязательно нужно увидеть в праздничный день 20 сентября в Гродно. Причин для этого как минимум больше, чем одна. Во-первых, чтобы отправиться в своеобразное виртуальное путешествие по области. А во-вторых, в очередной раз удивиться безграничности талантов людей, которые живут в нашем крае.





Из каких только материалов не выполнены миниатюры памятников архитектуры: картон, бумага, ДСП, пенопласт и даже глина. Лидский замок со стеной примерно 1,5 метра с трудом сможет сдвинуть с места один человек. Такая нерушимая крепость заняла центральное место всей экспозиции. Соседствует с ней единственная глиняная работа-конкурсант – Мирский замок и еще шесть работ-финалистов.





Конкурс проводился по трем номинациям и имена победителей стали известны только на прошлой неделе. Лучшей в номинации «Гордость земли принеманской» стала оригинальная работа гродненки Ксении Адасик. Миниатюрную копию дома Элизы Ожешко она постаралась не просто в точности повторить, но и разместила ее в руках куклы-писательницы.





Лидером номинации «Моя малая родина» члены жюри признали миниатюру костела Святой Троицы в Зельве авторства Ивана Шакутько. Победитель в номинации «Утраченное наследие Гродненщины» – Людмила Шворак с ее работой: не дошедшим до наших дней усадебным домом графа Тышкевича в Свислочи. Обладателем конкурсного гран-при стал Станислав Лапушевский из Ошмян, который до мельчайших деталей в миниатюре изобразил Ошмянскую синагогу.





– Всего на конкурс поступило несколько десятков работ. Лучшие из них 20 сентября представим в фойе областной филармонии, а в дальнейшем аналогичная выставка будет доступна гостям уже нашей библиотеки, – продолжает Надежда Давыдик.





Нужно сказать, что еще до подведения итогов конкурса некоторые работы отправлялись в своеобразное путешествие к зрителю. Часть из них уже видели гости Дня письменности в Слониме.