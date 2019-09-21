Под Горками опрокинулась фура – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

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Сегодня утром на выезде из Горок в сторону Орши в кювет опрокинулся грузовик. По рассказам свидетелей , фура была груженая и везла палеты.





Очевидец рассказал, что фура двигалась на Венгрию: “Водитель говорит, резко потянуло вправо. Бог знает, как произошло. Водитель трезвый, проехал по маршруту всего только 7 км”.





На место аварии был вызван кран, чтобы извлечь грузовик из кювета.