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Под Горками опрокинулась фура – Фото

22.09.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня утром на выезде из Горок в сторону Орши в кювет опрокинулся грузовик. По рассказам свидетелей, фура была груженая и везла палеты.

 

Под Горками опрокинулась фура – Фото

 

Очевидец рассказал, что фура двигалась на Венгрию: “Водитель говорит, резко потянуло вправо. Бог знает, как произошло. Водитель трезвый, проехал по маршруту всего только 7 км”.

 

Под Горками опрокинулась фура – Фото

 

На место аварии был вызван кран, чтобы извлечь грузовик из кювета.

 

abw.by


 
 
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39  Сегодня утром на выезде из Горок в сторону Орши в кювет опрокинулся грузовик. По рассказам свидетелей, фура была груженая и везла палеты.     Очевидец рассказал,...
 
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