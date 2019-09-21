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Под Горками опрокинулась фура – Фото
22.09.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Сегодня утром на выезде из Горок в сторону Орши в кювет опрокинулся грузовик.
Очевидец рассказал, что фура двигалась на Венгрию: “Водитель говорит, резко потянуло вправо. Бог знает, как произошло. Водитель трезвый, проехал по маршруту всего только 7 км”.
На место аварии был вызван кран, чтобы извлечь грузовик из кювета.
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39 Сегодня утром на выезде из Горок в сторону Орши в кювет опрокинулся грузовик. По рассказам свидетелей, фура была груженая и везла палеты. Очевидец рассказал,...
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