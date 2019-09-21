ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назначен новый директор природоохранного учреждения «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь»

22.09.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Назначен новый директор природоохранного учреждения «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь»Директором государственного природоохранного учреждения «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» назначена Алина Александровна ВОЛОСЕВИЧ.

Родилась в 1989 году в г.п. Логишин, в 2013 году окончила Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, в 2015-м – магистратуру этого же университета. Специальность по образованию – правоведение, юриспруденция. Работала секретарь-машинисткой Валищенской средней школы, с 2011 по 2019 год – юрисконсультом ОАО «Пинскрайагросервис», последние восемь лет перед назначением на новую должность трудилась юрисконсультом  в ОАО «Пинск-стройматериалы».

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Встреча Президента Беларуси с замгоссекретаря США Дэвидом Хэйлом
Сельскохозяйственные ярмарки в Пинске пройдут в течение октября »
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь выручила от экспорта удобрений в январе-июле 2,1 млрд долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика