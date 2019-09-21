Назначен новый директор природоохранного учреждения «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь»

Источник материала: Полесская правда

Директором государственного природоохранного учреждения «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» назначена Алина Александровна ВОЛОСЕВИЧ.

Родилась в 1989 году в г.п. Логишин, в 2013 году окончила Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, в 2015-м – магистратуру этого же университета. Специальность по образованию – правоведение, юриспруденция. Работала секретарь-машинисткой Валищенской средней школы, с 2011 по 2019 год – юрисконсультом ОАО «Пинскрайагросервис», последние восемь лет перед назначением на новую должность трудилась юрисконсультом в ОАО «Пинск-стройматериалы».