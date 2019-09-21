После того, как та история получила огласку, общественность поддержала Юлию и все закончилось благополучно: неправильные решения пересмотрели и дети перестали быть «внуками-должниками». Сама Юлия рассказывала, что случай произвел на нее неизгладимое впечатление: она поняла, как важно помогать другим, не оставаться в стороне и стала активисткой поискового отряда «Симуран». В том числе, ездила на поиски Максима Мархалюка.





Дальше — больше. Юлия вступила в движение «Говори правду» и стала заниматься проблемами своего города и района. В частности, она была одним из инициаторов зарыбления озера в микрорайоне «Южный», которое жильцы произвели своими силами и за свои средства. Да-да, это та самая история, которую «Сильные новости» впоследствии освещали под заголовком «Не делай добра — не получишь зла» — когда об активности жителей района стало известно, администрация принялась разыскивать организаторов и реализаторов чтобы... оштрафовать.





фейсбуке появился рассказ о том, как эволюционировали ее взгляды на ситуацию в нашем пост-советском регионе в связи с событиями в Украине. Почитайте, это может показаться интересным. Сейчас Юлия Ганисевская пошла в «большую политику» — баллотируется кандидатом в депутаты Палаты представителей. В ее аккаунте впоявился рассказ о том, как эволюционировали ее взгляды на ситуацию в нашем пост-советском регионе в связи с событиями в Украине. Почитайте, это может показаться интересным.









«С детства меня учили, что крушение Советского Союза — это трагедия, что все люди жили хорошо, а сейчас стали жить плохо. Поэтому, когда произошли события 2014 на Украине: Майдан, присоединение к России Крыма, гражданская война на Донбассе с участием многих добровольцев из других стран СНГ, в том числе и из Беларуси, я глупо и наивно думала, что, может быть, так восстанавливается тот Советский Союз, который хороший, правильный для людей, что вслед за Крымом и Украина присоединится.





Та самая гражданская война, которую все так опасались в начале 1990-х между сторонниками сохранения в том или ином виде союза с Россией и сторонниками западного пути развития, произошла в Украине. Поэтому я, как и многие тысячи беларусов, была на стороне крымчан, «вернувшихся в родную гавань», и дончан, «восставших против бандеровцев». Остервенелой ненависти к Украинцам у меня никогда не было, но я скорбила по погибшим в Одесской резне 2 мая. Я верила, что подобная трагедия может повториться в любом городе Украины с преобладающим русскоязычным населением.





Я открыто признаю, что была обладателем «маргариновых мозгов» и легко поддалась манипуляциям с «распятыми младенцами» и сотнями изнасилованных женщин. Я, как и многие люди, действительно в это верила. А причина тут одна — в телике, главном источнике моей тогдашней информации, а «интернеты ваши» — это как на заборе написано, каждый не пойми кто говорит от себя. Как таким верить? Те хоть гады (НТВ), но понятные. Да, я идиотка. Я верила, что отделение Крыма от Украины произошло «без единого выстрела», а, напротив — по результатам мирного открытого референдума среди всех жителей региона. Ведь, согласно международному праву, аннексия — «насильственное присоединение территории одного государства к другому, обычно с применением военных средств». А значит аннексии не было как таковой. Киселев, Симоньян, Соловьев и прочие оглашенные из Останкино великие актеры и гении суггестии постоянно вещали , что отделение Крыма от Украины произошло «без единого выстрела» и, напротив — по результатам мирного открытого референдума среди всех жителей региона.





«Если бы при присоединении Крыма речь шла об аннексии, то Украина была бы вынуждена обороняться от Российской Федерации, а третьи страны, например, США, имели бы право прийти ей на помощь без мандата ООН. Это означало бы открытую войну против России — но этого не произошло. Потому что аннексии просто не было», — слышалось каждый день из зомбоящика.





Я не удивлюсь, если окажется, что в 2014 году Российская Федерация какое-то психотропное оружие испытывала на населении. Потому что, глядя за тем, как люди в каком-то радостном экстазе бились, как будто под наркотиками, — вполне возможно, что на их сознание повлияли с помощью каких-то секретных технологий.

Действительность оказалась гораздо сложнее: далеко не всем жителям Крыма понравились те российские реалии, в которых они очнулись после референдума в марте 2014г. Далеко не все жители Донбасса приветствовали российских добровольцев. И далеко не все жители остальной Украины — «бандеровцы» или «русофобы». Война оказалась выгодной тем, кто на нее не поехал, а сидел в Кремле, в Киеве, или вообще за рубежом. Они с этого получили все, а народ Украины — похоронки и разруху.

Это я все понимаю теперь. Но в итоге я поняла, что сильно обманывалась, что за время, пока мы жили за своеобразным железным занавесом российской пропаганды, в Украине произошло очень много позитивных преобразований, реформ, что сама нынешняя модель Украины гораздо более здоровая для общества, которое хочет гармонично жить. Я сейчас читаю украинские новости, блогеров, и от этого я чувствую свежий воздух. А когда открываешь российское пропагандистское поле, чувствуешь трупную энергетику от всего этого.

За последние пару лет я узнала массу нового не только из новостей в социальных сетях, руТубе, зарубежных и беларуских новостных порталов, но и из того, что писали у себя на страничках участники тех событий. Из общения с друзьями, коллегами, у тех, кто живет или работает в России и Украине. Спасибо моим друзьям и знакомым, за то, что не отвернулись от меня, обзывая «КрымНашисткой», а помогли осознать и понять, как глубоко я заблуждалась в своих взглядах на «русский мир». Мне стыдно, что я когда-то считала «Крым — наш», я действительно в это верила, видела, что люди хотят в Россию. Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это.

Я считаю, что Крым — Украина, что Украина вернет свой полуостров, все оккупированные Россией территории и справедливость восторжествует. Нужно Крым спасать, это вообще общечеловеческая задача. Поэтому я жду, верю, надеюсь, что так должно произойти.

Пользуясь случаем, хотела бы извиниться перед государством Украина, перед украинским народом, перед жителями цивилизованных стран за то, что, находясь в ментальном плену России, в каком-то заблуждении, я поддерживала присоединение Крыма и оправдывала российскую агрессию! Извиняюсь искренне, от чистого сердца.



