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Глава патриаршей комиссии РПЦ о детском мате: Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается
Источник материала: Партизан
Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов рассказал, как отучить человека от использования нецензурной лексики.
Смирнов отметил, что один из его воспитанников ругался матом и даже при нем. «Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — сказал протоиерей.
По его мнению, подобный способ эффективен, однако лучше обойтись без него. При этом протоиерей задался вопросом, зачем сквернословить, если в русском языке есть «500 тысяч слов прекрасных». Смирнов заявил, что лучше сочинять стихотворения.
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Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов рассказал, как отучить человека от использования...
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