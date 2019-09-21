Глава патриаршей комиссии РПЦ о детском мате: Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается

Смирнов отметил, что один из его воспитанников ругался матом и даже при нем. «Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — сказал протоиерей.





По его мнению, подобный способ эффективен, однако лучше обойтись без него. При этом протоиерей задался вопросом, зачем сквернословить, если в русском языке есть «500 тысяч слов прекрасных». Смирнов заявил, что лучше сочинять стихотворения.







