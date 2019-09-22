Новое поколение BMW X6 привезли в Минск

Источник материала: Tut.by

Не успели мы оценить новое поколение BMW X6 во Франкфурте, как белорусский импортер привез автомобиль в Минск. Причем тот самый, что был выставлен на автосалоне.





Что сказать о машине? Купе-кроссовер сложно сделать красивым, обычно задняя часть получается громоздкой. Но не в этом случае — тонкие и длинные фонари сделали Х6 очень привлекательной машиной.

А спереди, внимание, подсвечивающиеся ноздри! Специально для тех, кто не уступает левый ряд, у Х6 грозно подсвечивается решетка радиатора — и она правда эффектна. «Ноздри» загораются, когда разблокируется центральный замок, но можно сделать и другие настройки. Теперь Х6 точно найдешь на стоянке гипермаркета! Не исключено, что BMW создает новый тренд? и подобное решение возьмут на вооружение другие автопроизводители.





По технике новая Х6 практически идентична модели Х5: те же моторы, подвески, тот же список оснащения. Из революций — появились пневмоподвеска всех четырех колес, лазерные фары, та самая «хрустальная» рукоятка АКП. В автомобиле, по сути, есть все: и массаж сидений, и полный комплект электронных помощников.

Стоимость начинается от 68 451 евро — это машина с трехлитровым дизелем на 265 л.с. 69 284 евро стоит бензиновая 340-сильная версия, дороже всего стоит 530-сильная M50i — 89 517 евро.