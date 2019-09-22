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Андрей Неделько: забирать телефоны перед уроками у школьников Слуцка не будут
23.09.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На прошлой неделе в соцсетях появилась информация, что в школах Минска и Гомеля перед уроками телефоны начали сдавать классному руководителю. На этой почве SlutskGorod буквально засыпали вопросами о том, будут ли в школах отбирать мобильные телефоны, часть сообщений пришла анонимно через
Начальник Управления по образованию Слуцкого райисполкома Андрей Неделько ответил нашему корреспонденту, что забирать телефоны в школах Слуцка не будут.
— Всё как было, так по-прежнему и осталось. Согласно внутреннему распорядку школ, во время занятий мобильный телефон должен находиться в рюкзаке учащегося. Правила внутреннего распорядка действуют в школах как и в любых других организациях, эта информация доводится всем в начале учебного года.
Андрей Неделько добавил, что в некоторых случаях телефоны для учебного процесса нужны, но это скорее исключение: «Пользуясь телефонами во время урока, школьники сами у себя воруют знания. А отбирать телефоны и складывать в ящик мы, конечно, не будем, это личное имущество».
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В свете последних событий SlutskGorod буквально засыпали вопросами о том, будут ли в школах отбирать мобильные телефоны. Часть сообщений пришла анонимно через...
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