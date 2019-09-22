В Минской области начинают включать отопление

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Объекты социальной сферы Минской области начинают подключать к отоплению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Районные исполнительные комитеты и Жодинский горисполком принимают решения, исходя из погоды. В начале тепло почувствуют воспитанники детских садов, школьники, пациенты стационаров, появится оно в музеях, архивах и библиотеках.





В 2018 году на объектах социальной сферы центрального региона батареи стали горячими 1 октября.