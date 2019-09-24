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Бегство как крик о помощи: зачем дети уходят из дома?
25.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Каждый год в Беларуси из дома или интерната убегают более двух тысяч детей. Только в Минске заявления о пропаже несовершеннолетних фиксируются еженедельно. Что толкает подростков на такой шаг и почему сбегают даже от хороших родителей?
С Сашей встречаемся на улице. Девочке – 13. Она старшая в многодетной семье, где растут еще трое детей.
«Когда уходила, я взяла с собой из холодильника четыре йогурта и заварила себе в бутылке чай. Ну, и двое суток ела йогурты и пила чай. Спала я в лесу, на бревнышке. У меня бревнышко там было», – рассказала Саша.
Из дома Саша ушла после конфликта с мамой.
Ночевала Саша в лесу – в трех километрах от родной деревни. Первую ночь провела на озере с рыбаками.
«Я помогала им рыбу ловить. Один мужик спросил, откуда я. Сказала, что из дома ушла. Больше он ничем не интересовался», – рассказала девушка. Мужчины ее не обижали.
Саша говорит: вторые сутки побега оказались более интересными. И сытыми.
Мобильного телефона у Саши с собой не было – он остался дома. Все это время девочку искала милиция. Это был третий Сашин побег за последний год.
«До этого я уходила зимой. Мы опять поругались с мамой из-за плохо выученного урока – из-за истории», – рассказала Саша.
На третьи сутки ее обнаружили местные почтальоны и уговорили вернуться домой. Там ждала заплаканная мама. Она сказала: «Доченька, больше так не делай! Давай мы с тобой все обсудим, и больше такого не повторится».
С мамой Саша живет последние два года. До этого ребенок по решению суда долгое время проживал с отцом. Когда тот женился, и в новом браке родились дети, девочка оказалась отцу не нужна.
Конфликты в семье, попытка проявить характер, желание отомстить родителям и даже наказать их. Психологи, которые работают с такими детьми, утверждают: побег из дома – это всегда протест ребенка против семьи, против правил. А еще знак для родителей: нужно менять свое отношение к детям.
По статистике, детские побеги начинаются примерно с 10-12 лет. В этом возрасте ребенок упрямо отстаивает свою позицию, идет наперекор родителям, которые стремительно теряют свой авторитет. В 13-15 лет подростки воспринимают уход из дома, как большое приключение, и почему-то уверены: этот шаг делает их в глазах сверстников взрослыми и самостоятельными. Дети при этом совершенно не думают о последствиях и о том, что может ожидать их на улице.
Сергей Ковган – руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел». Поиском людей – в том числе и несовершеннолетних беглецов – «ангелы» занимаются уже почти семь лет.
Большинство побегов приходится на теплое время года – проще найти ночлег и раздобыть пищу. Но, как правило, эти поиски заканчиваются очень быстро: по статистике, 99% беглецов находят живыми и здоровыми.
Первое, что делают родители в случае исчезновения ребенка, – обзванивают его друзей, звонят в милицию, больницы и морги. И лишь потом, если придет в голову, вспоминают об аккаунтах сына или дочери в соцсетях. А ведь зачастую именно соцсети способны пролить свет на историю исчезновения.
Регистрируясь под выдуманными именами, дети заводят непонятные знакомства, назначают встречи. Поисковики утверждают: к уходу из дома подростка порой провоцируют виртуальные приятели.
В Беларуси нет ответственности за самовольные уходы ребенка из дома – она не предусмотрена ни административным, ни уголовным кодексами. Все, что можно сделать, – это привлечь к административной ответственности родителей, если их дети в возрасте до 16 лет находятся на улице после 23:00 без отца или матери.
В минский приемник-распределитель для несовершеннолетних привозят детей со всей страны. Многие попадают сюда после суда за мошенничество, хулиганство или грабеж. Некоторые из ребят начали свою сомнительную карьеру с побега.
«Курить нельзя. Звонок близким – только с разрешения начальника. Родительский день – среда», – рассказал Данник. В свои 12 лет он стал одним из местных «постояльцев».
В приемнике-распределителе Даник чуть больше недели. Ближайший год он проведет в спецшколе закрытого типа.
- А мама интересовалась вообще, кто твои друзья, с кем ты общаешься?
- Да.
- А как ты тогда умудрился такую непонятную компанию себе найти?
- Этих друзей я нашел в лагере – там познакомились.
- Обязанности домашние у тебя были?
- Да. А если я плохо себя вел, то лишали компьютера или телевизора.
- Папа с мамой не пьют?
- Нет.
- А тебя не обижали, не били?
- Ну, воспитывали же как-то…
- В кружки или на секции какие-нибудь ходил?
- Да, на борьбу, футбол, китайский бокс.
- Ты сам-то как ощущаешь ту ситуацию, в которой оказался?
- Плохо.
- Мама с папой приезжают к тебе?
- Мама в среду приедет.
Сотрудники приемника-распределителя говорят: работать с детьми непросто – настолько они разные.
Каждая история – это трагедия и горе. Но порой эта боль приумножается, когда за ребенком приезжают родители, и становится понятно: отдавать девчонку или парня некому. Да и незачем.
«Приходилось детей отдавать сотрудникам ИДН в присутствии родителей. Ребенок категорически не хотел возвращаться домой. И на то были определенные причины: злоупотребление родителями, которое покрывалось ухоженной мамой, которая якобы приехала к сыну или дочери», – рассказала начальник приемника-распределителя для несовершеннолетних Лариса Лычковская.
Некоторые дети попадают в приемник-распределитель до 30 раз. И статистика печальна: из 100 таких подростков лишь двое в дальнейшем устраивают свою жизнь нормально.
«Сложность в том, что ребенок возвращается в ту же среду», – отметила Лычковская.
Максимальный срок пребывания в приемнике-распределителе для граждан Беларуси – 45 суток. Для иностранцев – 75. А ведь сюда попадают и дети из других государств. За отпущенный законом период необходимо установить личность ребенка, связаться с посольством или общиной и передать подростка законным представителям. «Путешествие», которое началось в дальней стране, зачастую заканчивается в Беларуси.
«В большинстве своем ребята бегут от войны в своем государстве», – констатировала Лычковская.
Белорусских детей чаще всего находят в странах ближнего зарубежья. Так, одну девочку обнаружили в Новосибирске, куда ребенок сбежал из семьи алкоголиков и уголовников.
На режимном объекте с решетками на окнах и дверях порой происходит удивительное: сотрудники учреждения становятся детям ближе, чем кровные родственники. И здесь помнят каждого ребенка.
«Все помнятся. Все. Иногда сюда приходят с цветами. Выйду утром, смотрю, а на пороге розочка лежит. И я понимаю: вот он не смог сам подойти ко мне, но он приходил и вот так отблагодарил. Значит, все не зря», – рассказала Лычковская.
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Что движет подростками, когда они решают жить в лесу или среди бездомных, лишь бы не дома с родителями?
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