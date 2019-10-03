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«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Делегация Минской области после официального визита в китайский Чунцин вернулась с новыми идеями и разработками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кроме деловых контактов, были закреплены связи в социальной и культурной сферах, особенно в сфере СМИ. Журналисты области посетили крупнейшую корпорацию телевидения и радио 30-миллионного города-побратима. Работу коллег увидел Сергей Манько.
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«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания
Новости Беларуси. Делегация Минской области после официального визита в китайский Чунцин вернулась с новыми идеями и разработками, сообщили в программе «Минщина»...
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