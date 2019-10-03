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«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

04.10.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Делегация Минской области после официального визита в китайский Чунцин вернулась с новыми идеями и разработками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

Кроме деловых контактов, были закреплены связи в социальной и культурной сферах, особенно в сфере СМИ. Журналисты области посетили крупнейшую корпорацию телевидения и радио 30-миллионного города-побратима. Работу коллег увидел Сергей Манько.

Подробнее о визите делегации Минской области в китайский Чунцин смотрите в видеоинформации.

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

Люди в материале: Сергей Манько
 
 
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Новости Беларуси. Делегация Минской области после официального визита в китайский Чунцин вернулась с новыми идеями и разработками, сообщили в программе «Минщина»...
 
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